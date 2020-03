Gilbert Burns de l’UFC s’autocensure dans une interview après un spectaculaire TKO

Lors d’une nuit de combat surréaliste à l’UFC à Brasilia, au Brésil, qui s’est déroulée dans une arène vide en raison de l’épidémie de coronavirus, le concurrent brésilien des poids mi-moyens Gilbert Burns a marqué une brillante finition TKO au premier tour contre le vétéran Demian Maia.

Burns lâcha Maia d’une main gauche vicieuse et commença à célébrer, mais Maia resta consciente et continua de se garder au sol tandis que Burns levait les mains en l’air. Burns a rapidement sauté sur Maia et a déclenché une rafale de frappes, forçant l’arbitre à intervenir et à arrêter le combat. La victoire est la cinquième de suite de Burns, et le poids welter, classé n ° 12, grimpera le classement après avoir battu Maia n ° 5.

Dans une interview post-match avec Michael Bisping, Burns a appelé l’ancien champion poids welter Colby Covington – mais a essayé de s’empêcher de devenir profane à l’antenne. L’UFC Fight Night devait initialement être diffusé sur ESPN +, où Burns pouvait dire ce qu’il voulait, mais a été transféré sur ESPN.

“Tu vas me voir. Je vais … te battre. Vous avez de la chance que nous soyons sur ESPN. “

