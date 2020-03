Gillingham jouera un match reporté contre les poursuivants de la promotion de la Ligue 1 Fleetwood sur FIFA

La pandémie de coronavirus a fait des ravages dans le monde entier, de nombreux événements sportifs ayant été annulés ou reportés.

Une réunion d’urgence a eu lieu entre les clubs de Premier League vendredi matin après que le manager des Gunners Mikel Arteta et l’attaquant de Chelsea Callum Hudson-Odoi se soient tous deux révélés positifs pour COVID-19.

Il a donc été décidé de reporter les rencontres pour les trois prochaines semaines après que les équipes d’Arsenal, Chelsea et Everton de la première équipe se soient isolées.

L’EFL a emboîté le pas en décidant de suspendre tous les matchs jusqu’au début du mois prochain.

Cela a laissé de nombreux fans de football à travers le pays frustrés, se demandant comment exactement ils passeront leurs week-ends pour le moment.

Jason Cundy appelle à l’arrêt de la Premier League au milieu du coronavirus

Gillingham s’est adressé à Twitter pour tenter de renforcer l’humeur de ses supporters pendant une période angoissante pour tous ceux qui sont impliqués dans le football et dans le monde entier.

Les Gills devaient affronter Fleetwood de Joey Barton au Prestfield Stadium ce week-end, et avec ce match manifestement impossible à réaliser pour le moment, l’équipe des médias sociaux du club a décidé qu’un bon jeu à l’ancienne de la FIFA devrait régler le concours.

Avant le match, ils ont tweeté aux supporters, “Score pronostics?”, Et beaucoup ont posté leurs réponses.

Avance rapide d’une demi-heure et les Gills avaient enregistré une victoire gigantesque 16-0 – oui, vous avez bien entendu – et comme vous vous en doutez, ils ont doublé leur succès par la suite.

Le prêteur d’Ipswich Jordan Roberts a inscrit quatre buts dans cette étonnante victoire, le commentateur légendaire Martin Tyler décrivant la performance de l’ailier comme “extraordinaire, exceptionnelle, élégante et excellente”.

Le tout s’est très bien passé avec les supporters, avec quelques-unes des meilleures réponses ci-dessous…

