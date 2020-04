Giménez: “À 17 ans, j’étais sur le point de quitter le football”

Le joueur de l’Atlético de Madrid José María Giménez a répondu sur les réseaux sociaux aux questions de ses followers. Le défenseur central uruguayen était préoccupé par le confinement total du coronavirus, en plus d’avouer qu’il avait pensé à quitter le football à l’âge de 17 ans.

«Le moment le plus important de ma carrière a été quand j’ai su que je voulais me consacrer au football. J’ai traversé un moment personnel difficile, avec 17 ans sur le Danube, et j’étais sur le point de quitter le football. J’ai rencontré mon représentant et j’ai réalisé que je voulais cela, réaliser mon rêve et que les rêves deviennent réalité », a déclaré Giménez dans #LaPreguntaMahou ce mois-ci.

[📲❓] @ JoseMaGimenez13 vous répond dans #LaPreguntaMahou de @futbolmahou! 😊 🎙 “Être l’un des capitaines de l’une des meilleures équipes du monde est une fierté pour moi” 🔴 ⚪ # AúpaAtleti # QuédateEnCasa pic.twitter.com/rKc9TdHHX0 – Atlético de Madrid (@Atleti) 21 avril 2020

Le défenseur central de l’Atlético a hâte de reprendre l’entraînement: «J’ai hâte de tout remettre à la normale, que tout se passe rapidement, sachant qu’un jour de plus est un jour de moins. Essayer de faire des choses avec les enfants, s’entraîner avec les choses qu’ils nous envoient du club “, a-t-il expliqué.

«Être l’un des capitaines est une fierté»

José María Giménez a comparé la passion que ressent le joueur de l’Atlético de Madrid avec celle du football sud-américain: «Lorsque vous portez ce maillot, vous devez tout laisser sur le terrain, la griffe et le cœur, mais c’est quelque chose auquel on est habitué à cause du football dont nous sommes issus. C’est similaire à l’Amérique du Sud. C’est la plus belle chose que j’ai trouvée, c’est un club qui ressemble beaucoup à l’Amérique du Sud.

La centrale uruguayenne est à l’Atlético de Madrid depuis 2013. Troisième capitaine de matelas après Koke et Oblak, pour Giménez c’est un honneur de pouvoir porter le bracelet: «Je le prends avec beaucoup d’enthousiasme et d’enthousiasme. Être l’un des capitaines de l’une des meilleures équipes du monde est une fierté »conclut-il.