Gio accepte qu’il soit redevable à l’Amérique

Erendira Palma Hernández

Journal La Jornada

Samedi 25 avril 2020, p. a10

Depuis son internement par précaution par le Covid-19, Giovani dos Santos admet qu’il est redevable aux attentes de sa performance la première année avec América, notant que des blessures l’ont affecté. L’attaquant a également déclaré qu’il était au courant de la situation vécue par le nouveau coronavirus et a assuré que les Eagles étaient prêts à jouer deux jours à la reprise du tournoi.

Je suis autocritique. Les attentes pour moi sont élevées, je suis dans un grand club comme l’Amérique et le meilleur est toujours exigé d’un joueur. Il me reste beaucoup à donner à cette équipe, ça n’a pas été une année facile pour moi à cause de tout ce qui s’est passé, mais je connais mes capacités et tout ce que je peux apporter à l’équipe, a-t-il déclaré lors d’une visioconférence.

L’attaquant a indiqué que les blessures l’avaient affecté en ne lui permettant pas de maintenir son meilleur niveau sur les courts. Chaque fois que j’atteignais ma meilleure version, il arrivait toujours des choses qui étaient hors de ma portée et qui me ralentissaient, mais je n’ai pas arrêté de travailler.

Maintenant, avec le hiatus dû au coronavirus, Dos Santos a maintenu que l’équipe américaniste est prête au cas où le calendrier indique des jours doubles lors du retour aux activités pour terminer le tournoi le plus tôt possible.

En Amérique, nous avons deux ou trois tournois par saison, cela ne devrait pas nous affecter, il y a un grand personnel, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la possibilité de jouer à huis clos, il a accepté que tout footballeur aime sortir sur le terrain avec les supporters dans les tribunes, mais nous devons nous adapter et jouer avec la même intensité et la même passion.

