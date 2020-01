Giovani Lo Celso peut aider à combler le vide imminent de Christian Eriksen à Tottenham, dit Harry Winks

Tottenham a fait l’éloge de la forme actuelle de Giovani Lo Celso pour Tottenham.

Le milieu de terrain argentin a entamé les quatre derniers matchs des Spurs et a joué un rôle essentiel avec une superbe course pour le but de Heung-min Son lors du match nul 1-1 de la FA Cup samedi à Southampton.

Ce fut un bon mois pour Giovani Lo Celso

Il a pris forme au bon moment avec Christian Eriksen qui devrait rejoindre l’Inter Milan dans un accord de 17 millions de livres sterling.

Lorsqu’on lui a demandé si Lo Celso pouvait combler le vide laissé par Eriksen, le milieu de terrain des Spurs Winks a répondu: «Oui. Nous avons beaucoup de bons milieux de terrain en ce moment.

«C’est une position assez compétitive, il y a beaucoup de joueurs qui essaient de commencer et qui essaient de s’impliquer dans cette position.

«Cela ne fera que tirer le meilleur parti de toutes les personnes impliquées. C’est un joueur passionnant et un joueur dont les fans devraient être heureux.

Harry WInks a été impressionné par les récentes performances de Giovani Lo Celso

“Il y a beaucoup plus à venir de lui en termes de ce que les fans peuvent attendre.”

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, a déclaré publiquement qu’il souhaitait que le prêt de Lo Celso au Real Betis devienne permanent.

Les Spurs ont la possibilité d’acheter le joueur de 23 ans pour 27,5 millions de livres sterling ce mois-ci ou 34 millions de livres sterling en été.

Des problèmes de blessures ont vu Lo Celso attendre jusqu’en novembre pour commencer son premier match pour Tottenham, mais il commence à montrer sa qualité, selon Winks.

Il a ajouté: «Il lui a fallu un certain temps pour s’habituer à toute l’intensité et l’agression de la ligue, mais il vole maintenant et il a été fantastique.

«Il a très bien réussi. Il commence à montrer sa qualité maintenant et je pense qu’il joue dans la position préférée, qui est probablement un peu plus au milieu du terrain, mais il a vraiment bien fait.

«C’est un joueur doué sur le plan technique. Mais il n’a pas peur de rester coincé quand il en a aussi besoin. »

.