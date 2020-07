Giroud saisit l’opportunité de diriger la lignée de Chelsea dans la méritocratie de Lampard. Abraham répondra-t-il?

Le monde est un endroit différent pour nous tous ces jours-ci, mais Tammy Abraham ne peut probablement toujours pas croire comment sa vie professionnelle a changé en l’espace de six mois.

Abraham a commencé l’année civile avec son 16e but d’une saison décisive pour Chelsea et l’Angleterre lors d’une victoire 3-0 à domicile contre Burnley. Le joueur de 22 ans avait dépassé toutes les attentes en tête des Blues après des périodes de prêt à Bristol City, Swansea et Aston Villa, au point qu’en mars, il est devenu le premier joueur à remporter le titre de joueur de l’année en Premier League et Jeune joueur de Premier League de l’année dans la même saison aux London Football Awards.

– Stream FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous avez manqué quelque chose? Dernières nouvelles des meilleures ligues européennes

La pandémie de coronavirus lui a donné le temps de se remettre d’un problème de cheville tenace qui a réduit son implication avant le verrouillage, et un séjour prolongé en pleine formation semblait le laisser prêt pour la reprise.

Pourtant, à maintes reprises, l’entraîneur-chef Frank Lampard a fait allusion à sa frustration face à un manque de finition clinique tout au long de sa première saison en charge et cela a conduit Chelsea à signer Timo Werner de RB Leipzig dans un défi clair pour les perspectives d’avenir d’Abraham. Et pour aggraver les choses, Olivier Giroud a commencé le redémarrage en tant que premier choix et continue de saisir le moment, marquant le premier but samedi soir dans une confortable victoire 3-0 sur Watford qui a corrigé un navire qui a dévié du cap lors de la défaite à West Ham United la dernière fois.

Abraham n’a commencé que deux fois depuis le retour du football – contre Leicester en FA Cup et lors de la défaite 3-2 en championnat contre les Hammers mercredi – et il a réussi un tir non cadré lors de ces deux matches. Ce but contre Burnley le 11 janvier reste la dernière fois qu’il a marqué. Il a été abandonné ici alors que Lampard a apporté quatre changements à l’équipe qui avait perdu contre West Ham, ce qui a envoyé un message assez clair: aucune baisse des normes ne sera tolérée après une superbe rafale de résultats.

2 Liés

Le but de Giroud est venu avec une finition intelligente du pied gauche, complétant un mouvement lisse impliquant Mason Mount et Ross Barkley. C’était le quatrième but de Giroud lors de ses sept derniers matchs de championnat, plus qu’il n’a réussi lors des 38 matchs précédents.

L’arrivée imminente de Werner va inévitablement aiguiser les esprits parmi la récolte d’attaquants de Chelsea, et Abraham doit maintenant répondre de la même manière que Giroud. L’international français était sur le point de quitter le club en janvier car le temps de jeu était limité, Abraham préféré, mais l’échec de Chelsea à signer un attaquant ce mois-ci a laissé Lampard réticent à se séparer de Giroud, qui était resté concentré et professionnel tout au long d’une période palpablement turbulente.

Giroud a suscité l’intérêt de Tottenham et Internazionale avec un déménagement estival qui semblait inévitable, mais en avril, le club a exercé une option pour prolonger son contrat d’une année supplémentaire. Les Blues et Giroud en ont profité incommensurablement. Les acquisitions importantes de Werner et Hakim Ziyech ont donné le rythme à ce qui pourrait être possible à Stamford Bridge la saison prochaine, mais garder Giroud et Willian pour cette coda pour la campagne 2019-20 semble presque aussi astucieux.

Olivier Giroud a marqué le premier but de Chelsea dans une victoire confortable contre Watford. Darren Walsh / Chelsea FC via .

Willian a marqué sur place pour le troisième match de championnat consécutif, après qu’Etienne Capoue ait fait tomber Christian Pulisic dans la surface. Ce fut une récompense pour l’affirmation d’autorité de Chelsea, répondant à l’appel de Lampard pour une concentration renouvelée avec une présentation plus ciblée que celle livrée trois jours plus tôt. Pulisic continue de prospérer aux côtés de Willian, qui a maintenant plus de buts et d’implications de buts – neuf buts et cinq passes décisives – dans la Ligue cette saison que dans toute autre campagne depuis qu’il a rejoint le club d’Anzhi Makhachkala en 2013.

Cette cohérence est d’autant plus impressionnante que la saga des contrats du joueur de 31 ans a grimpé tout au long de la campagne jusqu’à son expiration. Il a accepté de voir la saison mais partira à la fin du mois en l’état. Lampard veut que Willian reste au club et les discussions se poursuivent, mais le point de blocage depuis des mois est long – l’ailier veut trois ans de plus, Chelsea n’en proposera que deux – et cette impasse persiste. De telles performances ne font que renforcer le cas de Willian.

Voici les 100 meilleurs joueurs et managers du football masculin, selon nos experts.

Le Brésilien est parti pour les 14 dernières minutes ici alors que Lampard a opté pour un triple changement pour rafraîchir l’équipe locale au cours d’une seconde mi-temps au cours de laquelle Watford a cherché un chemin de retour dans le match, le remplaçant Danny Welbeck manquant sa meilleure chance tard lors de son transfert. son tir du pied droit a été bien sauvé par le gardien des Blues Kepa Arrizabalaga.

Un de ceux qui ont été introduits à ce stade était Abraham. Cette brève apparition a été l’occasion de bouleverser le statut de Giroud en tant que premier choix et un rappel supplémentaire que Lampard ne se livre pas exactement à Abraham, une attitude particulièrement significative dans le contexte des négociations contractuelles en cours. L’attaquant anglais a encore deux ans sur son contrat et bien qu’un accord semblait proche plus tôt dans la saison, des sources affirment que la situation est fluide.

Chelsea a retrouvé sa netteté, mais c’est Barkley qui a ajouté le point final à cet affichage, tirant à pied gauche du centre de Cesar Azpilicueta dans le temps d’arrêt. Abraham avait peu à se nourrir, faisant allusion à son empressement à marquer lorsqu’il s’engageait dans une conversation robuste avec Barkley sur qui prendrait une pénalité alors que VAR vérifiait une autre chute Pulisic dans les 10 dernières minutes. Aucune faute n’a été commise et donc l’occasion n’est jamais venue à Abraham. Il doit prendre le suivant.