Gisele Bündchen fait ses adieux à Boston après la décision de Tom Brady

La décision de Tom Brady de quitter les New England Patriots sera un énorme changement pour sa carrière dans la NFL, mais cela présentera également une toute nouvelle étape dans la vie de sa famille.

Brady est marié à Gisele Bündchen depuis 2009. Cela fait une décennie entière de vie en Nouvelle-Angleterre et de faire partie de la communauté de Boston.

Alors que Brady devrait signer avec les Buccaneers de Tampa Bay, Gisele a profité de l’occasion pour faire ses adieux aux fans de la Nouvelle-Angleterre et des Patriots. Mercredi, dans une publication Instagram, Gisele a évoqué les 10 dernières années qu’elle avait passées en Nouvelle-Angleterre. Elle a dit que Boston lui manquerait alors que sa famille prend cette nouvelle décision.

Gisele a écrit:

Quelle promenade la dernière décennie a été. Boston a été si bon pour nous et sera toujours dans nos cœurs. Nous garderons à jamais de merveilleux souvenirs. Nos enfants sont nés et ont grandi là-bas et nous avons noué des amitiés spéciales pour durer toute une vie. Nos amis me manqueront, le beau changement de saison et les promenades au stade pour encourager Tom et les Pats. Merci à tous ceux qui ont tellement soutenu mon mari et notre famille pendant toutes ces années. Tu vas nous manquer!

La note est arrivée un jour après que Brady a rendu sa décision publique via les réseaux sociaux.

