Goldberg dit qu’il ne peut pas être blâmé pour un match en cas de catastrophe contre Undertaker et affirme qu’il devrait en fait obtenir une «tape dans le dos»

Goldberg et The Undertaker sont deux légendes de la lutte, mais leur seule et unique rencontre est mémorisée pour toutes les mauvaises raisons.

La paire s’est rencontrée en juin dernier à Super Showdown en Arabie saoudite et avec les deux hommes au nord de 50 ans, les attentes n’étaient pas aussi élevées qu’auparavant.

Mais le match qui s’est déroulé a été un désastre absolu, à peu près du début à la fin.

WWE

L’Undertaker a eu un match désastreux contre Goldberg en Arabie Saoudite en juin dernier

L’ancienne icône de la WCW a été discutée très tôt après avoir enfoncé sa tête dans un poteau de ring et en conséquence, il n’avait pas l’esprit pour donner à Undertaker un véritable Jackhammer ou vraiment prendre le Tombstone.

Il en est résulté un foutu festival auquel quelqu’un d’aussi illustre que The Undertaker n’a jamais été impliqué auparavant.

Les fans, naturellement, ont ridiculisé le combat.

Bien sûr, la santé de Goldberg et la chaleur brûlante, à plus de 100 degrés, n’ont pas aidé du tout.

Goldberg, cependant, est allé encore plus loin et a insisté sur le fait qu’il ne pouvait pas être blâmé pour ce qui s’était passé en Arabie saoudite.

S’exprimant sur le podcast Total Slam, Goldberg a insisté sur le fait qu’il faisait de son mieux pour que la rencontre soit réelle.

“Mon match avec Taker a été la tempête parfaite sans succès”, a-t-il déclaré. «À la fin de la journée, je n’ai pas été sur le ring pendant deux ans.

«Il faisait 150 degrés. Undertaker et moi n’avons jamais travaillé ensemble auparavant.

«Mon personnage est basé sur le réalisme. Mon personnage est basé sur l’intensité et parfois j’oublie que je suis un peu plus âgé que je ne l’étais et que mon corps n’est pas [the same].

«C’était un endroit au fil des ans où je me suis parfois assommé. Pourquoi? Parce que je refuse de faire quelque chose là-dedans qui ne semble pas réel.

«Si je vais faire quelque chose, je vais le faire à 100%. Si je me suis assommé, qu’il en soit ainsi, je me suis assommé. »

Eh bien, il faut que cela paraisse réel et ensuite il faut prendre soin de votre adversaire – et ce dernier devrait toujours prévaloir.

Goldberg dit qu’il mérite une tape dans le dos pour ses efforts.

“Je devais y faire face et ce n’était que de ma faute car je suis allé trop fort”, a-t-il ajouté. “Vous ne pouvez pas me le reprocher parce que je voulais donner le meilleur spectacle possible, je voulais rendre ma famille et mes fans fiers.

Réseau WWE

Goldberg et Undertaker ont fait un cauchemar

«Je voulais réaliser un rêve pour moi et avoir un bon match avec Taker, mais cela ne se passe pas toujours comme vous le souhaitez et malheureusement, c’était à la télévision.

«Tout le monde dans le monde l’a vu… mais bon, quel match définit un être humain?

“Pendant deux semaines, je me suis senti mal à ce sujet, et je pense que Taker et moi devrions nous faire une tape dans le dos pour nous être mis en avant à notre âge et faire les choses que nous faisons pour divertir les gens.”

Hmm, prise intéressante, hein?

