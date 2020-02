Goldberg vient de remporter le championnat universel et les fans de la WWE sont stupéfaits

La légende de la lutte âgée de 53 ans et le Temple de la renommée de la WWE Goldberg est à nouveau champion du monde, après avoir épaté “The Fiend” Bray Wyatt jeudi dans l’événement principal du WWE Super ShowDown à Riyad, en Arabie Saoudite.

Avec moins de deux mois avant WrestleMania 36, ​​Goldberg est maintenant en lice pour une place dans le principal événement du plus grand salon de lutte – mais de nombreux fans sont contrariés que le règne du championnat de Wyatt ait été écourté.

Goldberg a annoncé en février qu’il voulait revenir sur le ring et a défié The Fiend. Lors de son premier match depuis la défaite de Dolph Ziggler à SummerSlam l’année dernière, Goldberg a frappé quatre lances et un marteau-piqueur en l’espace de quelques minutes pour récupérer le titre, qu’il a perdu en 2017.

La victoire de Goldberg met en place une épreuve de force potentielle avec Roman Reigns à WrestleMania 36, ​​après que Reigns ait apparemment mis fin à sa querelle avec le roi Corbin en remportant un match en cage d’acier jeudi.

