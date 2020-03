Golden Scorpio se déclare fan d’Álvaro Morales et bustes Chicharito (VIDEO)

Source: Twitter @ESCORPIONGOLDEN @AlvaritoMorales

Grâce à son charisme, son irrévérence et son style, le Scorpion doré s’est imposé comme l’un des meilleurs youtubers d’aujourd’hui.

Et est-ce entrevues à bord de sa voiture l’ont conduit à atteindre une grande renommée nationale et internationale, faisant de lui un invité régulier sur toutes sortes de programmes télévisés.

Lors de sa participation à ESPN Now or Never, le célèbre personnage créé par Alex Montiel considéré qu’il y a “des commentateurs idiots” dans les médias sportifs, a cependant déclaré que son préféré est Álvaro Morales.

“Dernièrement, celui que j’aime vraiment est Álvaro Morales. Il fait tout ce qu’il faut … et fait faillite à ses collègues “, a répondu l ‘influenceur.

“Si vous analysez bien l’entretien, vous pouvez voir que j’ai fait … Chicharito Parce que j’ai dit qu’il avait mis ses cheveux roses et je n’ai rien dit. Diego (Dreyfus) ne l’a pas défendu parce qu’il voyait qui volait plus d’argent “, a-t-il déclaré avec son sarcasme particulier qui le caractérise.