Gonzalo Pineda appelle au calme face à l’urgence sanitaire

Erendira Palma Hernández

Journal La Jornada

Jeudi 19 mars 2020, p. a11

Depuis Seattle, épicentre de l’épidémie de Covid-19 aux États-Unis, Gonzalo Pineda, assistant technique de Sounders, appelle les fans à affronter la pandémie avec des informations calmes et fiables.

Des précautions sont suivies comme ne pas sortir, prendre des mesures d’hygiène, mais nous sommes calmes. J’essaie de me renseigner auprès des sources les plus fiables, je ne suis pas épidémiologiste, donc je cherche les indications des autorités. Il est très triste de voir que des gens de tous horizons, des sports, des célébrités ou des commentateurs désinforment les gens, ce qui semble très grave, d’autant plus qu’ils ne sont pas des autorités médicales, a-t-il déclaré.

À Seattle, a-t-il noté, il n’y a pas de panique, bien que le plus grand impact ait été économique. Il n’y a pas de travail, de nombreuses entreprises sont fermées, la partie économique va souffrir.

Dans le cadre de la contingence aux États-Unis pour arrêter le coronavirus, la MLS et le reste des ligues sportives professionnelles ont cessé leurs activités pendant une semaine. Pineda a souligné que cette pause ne nuira pas aux joueurs car ils ont reçu un plan de travail individuel et avec la technologie, il y a un suivi quotidien.

L’ancienne équipe nationale a admis qu’une personne proche des Sounders de Seattle avait un résultat positif mais était isolée et n’avait aucun contact avec le reste de l’équipe.

Compte tenu des mesures de précaution que la Liga MX a prises juste ce week-end, Pineda a considéré que chaque tournoi prend des décisions selon les instructions des autorités du pays, en plus du fait que le Mexique a un mois de retard par rapport à la situation en États-Unis et Europe.

Des joueurs comme Hirving Lozano, qui est en Italie avec Napoli, et Kenti Robles, de l’Atlético de Madrid, ont invité les fans via les réseaux sociaux à se conformer à la prévention contre Covid 19.

