Goodyear Blimp offre la meilleure vue de la piste de NACSAR

Il s’agit du Daytona 500 from the Sky: une série en plusieurs parties de For The Win qui examine la plus grande course de NASCAR de l’année dans une perspective aérienne.

DAYTONA BEACH, Floride – Si le dirigeable Goodyear fait le tour d’un lieu, ce doit être un événement sportif de grande envergure en NASCAR, football universitaire, NBA, NFL ou même American Ninja Warrior.

Peu de choses sont aussi synonymes d’événements majeurs, comme le Daytona 500 de dimanche pour lancer la saison des NASCAR Cup Series, que le dirigeable. Il était présent au premier Daytona 500 en 1959 et y a régulièrement participé depuis.

Mais drôle: ce n’est plus un dirigeable. Bien qu’il soit toujours connu sous le nom de Goodyear Blimp, la société de pneus et de caoutchouc, qui est un partenaire officiel de longue date de NASCAR, a changé de modèle d’avion en 2014. Et c’est maintenant un dirigeable semi-rigide, une classification qui signifie qu’il n’est techniquement pas un dirigeable parce que de son cadre interne.

Pourtant, c’est l’un des éléments les plus emblématiques du sport américain, et il a même été intronisé au College Football Hall of Fame en 2019.

“Si vous pensez à ce qu’ils ont fait pour le sport et à la couverture qu’ils ont fournie, je pense que cela remonte au Rose Bowl de 1955 et à 2000 matchs de football universitaire”, a expliqué l’analyste de football universitaire ESPN Kirk Herbstreit à For The. Gagnez en 2019.

«Même enfant, reconnaissant le dirigeable de Goodyear quand on se rendait à de grands matchs, puis quand je jouais dans de grands matchs à Ohio State, si le dirigeable de Goodyear était là, vous saviez que c’était un match de grande envergure contre un grand adversaire. “

For The Win a fait un tour dans le dirigeable Goodyear au cours de la semaine qui a précédé la première et la plus grande course de NASCAR de la saison. Ce fut une belle balade car nous avons décollé d’un petit aéroport à environ 15 miles de Daytona International Speedway et avons voyagé et avons contourné la piste de course (qui est également à côté de l’aéroport international de Daytona Beach).

Mais la chose la plus étonnante à retenir du vol était la taille incompréhensible du dirigeable. Lorsque les émissions télévisées sont réduites au dirigeable, généralement dans les airs, leur taille n’est pas correctement transmise. Cette chose est absolument gigantesque.

“Je pense que cela surprend à quel point c’est complexe et le travail d’équipe qui est impliqué”, a déclaré Michael Dougherty, qui est pilote de Goodyear Blimp depuis 13 ans, tout en le pilotant. «Nous arrivons ici et il y a un ou deux pilotes, ils supposent qu’il y a un opérateur de caméra, ce qui est le cas. Nous avons nos propres opérateurs de caméras à Goodyear. Mais il y a aussi une équipe de 40 personnes sur le terrain.

«Ils supposent que c’est un vol en montgolfière avec des moteurs. Ce n’est vraiment pas. C’est plus comme piloter un bateau. C’est un avion assez moderne, surtout pour un dirigeable, puis le trajet et la visibilité sont si uniques. »

Il mesure environ 65 pieds de large et près de 250 pieds de long, ce qui signifie qu’il faudrait environ 82 mètres sur un terrain de football. Il a trois moteurs, chacun avec autant de puissance qu’une Chevrolet Camaro ZL1.

Mais il flotte dans l’air avec le vent qui le berce doucement comme un bateau sur l’océan.

Essentiellement, le dirigeable Goodyear est attaché à un camion lorsqu’il est au sol. Quand il décolle, il y a une personne à l’extérieur du dirigeable qui contrôle un gros câble attaché à la fois au camion et à l’avion. Il doit libérer le dirigeable pour qu’il décolle.

Comme l’explique Goodyear, les commandes du manche latéral sont assez simples:

«Situées à côté des sièges gauche et droit, ces commandes électriques sont utilisées pour diriger le dirigeable gauche et droit, de haut en bas, en utilisant les trois principales surfaces de contrôle des ailerons de queue.»

“Le football est plutôt amusant parce que vous pouvez généralement voir ce qui se passe et suivre le match”, a déclaré Dougherty à propos de ses événements sportifs préférés à survoler. «Vous pouvez voir un peu ce qui se passe sur le terrain. Nous pouvons également voir sur notre écran ce que voit le caméraman. »

Contrairement aux avions, le dirigeable Goodyear dispose de plusieurs fenêtres qui, une fois ouvertes, créent une délicieuse brise transversale dans toute la télécabine. Par une journée ensoleillée, il faisait un peu grillé à l’intérieur de la cabine, mais avec les fenêtres ouvertes, c’était parfait.

En volant vers une destination, le dirigeable Goodyear se déplace à environ 45 à 55 miles par heure, a déclaré le pilote Ryan Clarke. Mais quand il tourne autour de Daytona International Speedway pour le Daytona 500, il navigue lentement à environ 35 miles par heure entre 1000 et 1500 pieds du sol.

Il brûle environ 45 kilogrammes de carburant par heure et, y compris les déplacements de l’aéroport municipal de New Smyrna Beach vers la piste, le vol autour de la piste et le retour à l’aéroport, il utilisera environ 500 kilogrammes de carburant, a expliqué Dougherty.

Cependant, une grande partie de la consommation de carburant dépend des conditions météorologiques. S’il n’est pas particulièrement venteux et qu’ils n’ont pas besoin d’utiliser trop les moteurs, le dirigeable peut simplement planer et économiser du carburant.

Il est difficile d’apprécier la taille du Daytona International Speedway jusqu’à ce que vous le voyiez en personne. Le champ intérieur de la piste de 2,5 milles est si massif qu’il y a un lac dedans: le lac Lloyd, un lac artificiel de 29 acres qui existe depuis l’ouverture de la piste en 1959.

Bien que ce fut une journée magnifique pour notre vol, la météo peut être un problème pour le dirigeable Goodyear en ce qui concerne la sécurité des personnes à bord tout en offrant une couverture aérienne.

Si le dirigeable est déjà dans l’air, la pluie ne pose pas trop de problème car les gouttes rouleront tout de suite. Cependant, c’est une tout autre histoire si le dirigeable est toujours au sol et essaie de décoller par mauvais temps.

Parce que le dirigeable est si gros, s’il est au sol, la pluie peut ajouter des centaines de livres au poids total et l’empêcher de voler, selon Goodyear.

Le pilote Clarke a décrit le dirigeable Goodyear comme un «grand bateau en l’air, et il se déplace comme un autre». Plus comparable à un bateau qu’à une compagnie aérienne commerciale, le dirigeable monte et descend avec le vent, comme s’il surfait sur les vagues.

Pour fournir cette célèbre couverture aérienne lors de grands événements sportifs, le dirigeable Goodyear dispose d’une caméra fixée à l’avant de la télécabine. Il y a un flux pour le caméraman, qui travaille pour Goodyear, à l’intérieur du dirigeable – souvent le seul passager, avec deux pilotes – ainsi que pour l’équipage au sol.

Selon Goodyear, le fabricant de pneus n’est pas rémunéré pour la couverture aérienne de la chaîne de diffusion, qui est FOX pour le Daytona 500 de dimanche. Mais à son tour, Goodyear ne paie pas pour les prises d’antenne, qui vont généralement quelque chose comme: «La couverture aérienne du Daytona 500 fournie par Goodyear» et est souvent accompagnée d’un certain type de graphique à l’écran.

Le dirigeable est devenu si synonyme des plus grands événements sportifs de l’année que la couverture aérienne a clairement été un bon investissement.

Avec une vue incomparable sur Daytona International Speedway, le Goodyear Blimp offre vraiment la meilleure vue du Daytona 500 avec toute la piste en vue d’en haut.

Dommage qu’il ne soit disponible que pour les deux pilotes et le caméraman à bord.

