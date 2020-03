Gordon Hayward prend la décision finale des Celtics de Boston

Gordon Hayward prend une décision finale intéressante concernant son avenir avec les Celtics de Boston.

Selon Sean Deveny de Heavy.com, Gordon devrait récupérer son option de joueur de 34,1 millions de dollars avec les Celtics pour l’année prochaine.

“C’est trop d’argent à laisser passer”, a expliqué un initié.

“[Hayward] pourrait obtenir un accord plus long si c’est ce qu’il veut vraiment. Mais je ne pense pas que les Celtics veulent le lui donner, ils ont beaucoup de jeunes à payer et le départ [salary] quel que soit le contrat ne sera pas proche de 34 millions de dollars.

«Il peut s’inscrire cette année et prendre un gros contrat l’année prochaine. Quand on regarde ce qu’il a fait depuis sa blessure, il n’a fait que s’améliorer. Il pourrait s’améliorer l’année prochaine et être prêt pour l’été 2021. »

Le joueur de 30 ans a signé un contrat de quatre ans de 128 millions de dollars avec Boston en 2017, mais a souffert d’une myriade de problèmes de blessures depuis lors.

Cette saison, avant l’interruption du coronavirus, Hayward affichait en moyenne 17,3 points, 6,5 rebonds et 4,1 passes décisives par match.

Il sera intéressant de voir ce que l’accord massif de Hayward signifiera finalement pour Jayson Tatum lorsque le temps passera l’année prochaine pour qu’il obtienne une prolongation.

