Graeme Souness dit qu’Erling Haaland tire son talent de sa mère car son père footballeur était “ un labeur ”

Le talent suprême d’Erling Haaland vient de sa mère plutôt que de son père footballeur, a plaisanté Graeme Souness.

Le tireur d’élite norvégien a poursuivi sa sensationnelle formation de buteur mardi soir avec un superbe doublé contre le Paris Saint-Germain.

Erling Haaland continue d’incendier le monde pour le Borussia Dortmund

Haaland – le fils de l’ancien joueur de Manchester City et de Leeds Alf-Inge – a maintenant 39 buts remarquables dans toutes les compétitions cette saison – y compris six tours du chapeau – et 11 sur sept depuis qu’il a rejoint Dortmund en janvier.

Mais Souness pense que sa mère est d’où il tire son talent, insistant sur le fait que son père n’était qu’un «bourreau».

«Il est toujours au demi-tour, il n’est pas au carré en regardant son propre but. Il est vraiment rapide. Il a le sixième sens que tous les meilleurs grévistes ont », a déclaré Souness à propos de Haaland à Virgin Media.

Graeme Souness a déclaré que le père de Haaland était un «laboureur»

«Il est au bon endroit au bon moment. Il a l’air d’être plus rapide que quiconque, il est plus grand que quiconque. Il a de grandes chances d’être un homme de haut niveau, n’est-ce pas?

«Sa mère devait être un bon joueur parce que son père était un laboureur.»

Le doublé de Haaland lui permet désormais de marquer 10 buts en Ligue des champions en seulement sept matches, et il a atteint le jalon quatre matchs plus rapidement que tout autre joueur de l’histoire de la compétition.

Et Souness a insisté sur sa décision de rejoindre le club de Bundesliga plutôt que Manchester United en janvier était la bonne décision à prendre.

“Il est plus facile de jouer à Dortmund qu’à Manchester United en ce moment”, a ajouté Souness.

«Il serait soumis à beaucoup de pression. Mais il n’y restera pas longtemps. Je doute qu’il ira à Man United, mais s’il continue de marquer des buts, il est destiné au Bayern Munich ou au Real Madrid. “

