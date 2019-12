Graeme Souness rend hommage à Paul Pogba alors que le milieu de terrain de Manchester United impressionne en retour d'une blessure contre Watford

Graeme Souness a régulièrement critiqué ouvertement Paul Pogba – mais il a rarement rendu hommage au milieu de terrain de Manchester United après la défaite de dimanche à Watford.

N'ayant pas joué depuis septembre en raison d'une blessure, Pogba a été nommé sur le banc de Vicarage Road, et avec 26 minutes restantes, Ole Gunnar Solskjaer a fait appel au Français dans le but de donner à United un ascenseur bien nécessaire.

Après un dossier de 2-0 face au dernier club de la Premier League, United n'a pas pu récupérer quoi que ce soit du match, mais Pogba a montré sa classe et sa créativité avec une série de passes de sondage, tout en augmentant l'intensité parmi ses coéquipiers.

Pogba était impressionnant à son retour pour Manchester United – mais les Red Devils ont perdu contre Watford

S'exprimant sur Sky Sports après, Souness – qui n'a pas retenu son point de vue sur Pogba au fil des ans – a expliqué pourquoi United était meilleur après l'introduction de ce dernier.

"C'est comme si quand ils (United) ont perdu 2-0, ils sont allés," oh c'est un match pour nous ", et ils ont trouvé un autre équipement et ont commencé à avoir l'air menaçant", a déclaré Souness.

«Et, êtes-vous prêt pour ça… Pogba quand il est arrivé, il a fait une grande différence pour moi.

«Il a en fait commencé à jouer en avant, plutôt que d'un côté à l'autre. Il était une menace à son arrivée.

«Mais je pense que le reste de la saison sera plus ou moins identique pour United.

Gary Neville a ajouté à l'international français: «Il est le meilleur joueur de United. Paul Pogba est le meilleur joueur de Manchester United; soyons clairs, il est le meilleur joueur du club.

"Le grand point d'interrogation est son avenir à long terme au club et une grande partie de moi croit qu'il veut jouer au football ailleurs."

Après la défaite décevante dans le Hertfordshire, Solskjaer a déclaré que le retour de Pogba était le seul point positif à prendre un autre revers dans la quête de United pour une place parmi les quatre premiers.

"La dernière demi-heure, quand Paul est arrivé, était probablement le seul avantage aujourd'hui", a admis Solskjaer. «Il nous a donné ce petit avantage, la qualité, l'urgence.

«Il a joué de superbes passes au-dessus, il avait de belles combinaisons, il avait lui-même une chance…

«Le garçon a travaillé très dur pour se mettre en forme et il était peut-être prêt à jouer davantage. Voyons comment il réagit à cela. "

