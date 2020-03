Graeme Souness révèle pourquoi le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, serait un “jeu absolu” contre lequel jouer

Graeme Souness a lancé une nouvelle tirade contre Paul Pogba, affirmant que le milieu de terrain de Manchester United serait un “jeu absolu” contre lequel jouer.

La légende de Liverpool, qui est maintenant un expert pour Sky Sports, n’a pas peur d’appeler les choses comme il les voit.

Pogba a été critiqué à plusieurs reprises par Souness

Pogba a rejoint United pour un montant record de 89 millions de livres sterling à l’été 2016, mais a du mal à respecter son prix élevé – quelque chose qui a frustré Souness à plus d’une occasion.

Souness a essuyé des critiques pour sa critique du Français, remettant tout récemment en question son professionnalisme avant le tirage au sort d’United à Everton au début du mois.

Mais l’Ecossais a eu l’occasion de commenter son aversion supposée pour Pogba par les lecteurs du Sunday Times.

Un lecteur a demandé: «On a beaucoup parlé de votre mépris apparent pour Paul Pogba.

Est-ce une idée fausse? Si vous aviez été son coéquipier, quels conseils pensez-vous que vous lui auriez offerts? »

Souness a répondu: «Pogba a absolument tout pour être un joueur de haut niveau – un grand athlétisme, une super technique – mais son attitude envers le jeu est l’opposé polaire du mien.

“Il sort avec une seule pensée en tête:” Je vais montrer à tout le monde à quel point je suis intelligent aujourd’hui et être la vedette de l’émission. “

“Mon attitude, la façon dont on m’a enseigné, était:” Sortez et travaillez plus dur que le gars contre lequel vous vous trouvez et voyez où cela vous mène. “Il serait un véritable jeu d’enfant.”

Pogba semblait prêt à quitter Old Trafford à la fin de la saison 2018/19, après avoir exprimé son désir d’un «nouveau défi» l’été dernier.

On pense que le Real Madrid est le leader actuel pour garantir sa signature, mais la pandémie de coronavirus a stoppé le football et à travers le monde – jetant dans les airs tous les gros transferts d’été potentiels.

Les fans de United n’ont pas vu beaucoup de Pogba en 2019/20 de toute façon.

Il n’a fait que huit apparitions dans toutes les compétitions cette saison après avoir soigné une blessure à la cheville.

Il n’a pas joué du tout depuis le lendemain de Noël, mais une opération chirurgicale réussie l’a vu faire un retour à l’entraînement individuel avant que l’épidémie de coronavirus ne s’installe.

