Greg Zuerlein devient honnêtement honnête au sujet des béliers

Greg Zuerlein est devenu brutalement honnête au sujet des Rams de Los Angeles récemment. Apparemment, il croyait sincèrement qu’il resterait longtemps avec l’organisation.

Il s’avère que cela ne se produira pas.

La semaine dernière, il a parlé à ESPN Dallas 103,3 et a discuté de son départ des Rams.

“J’ai toujours pensé que je serais un bélier pour la vie”, a déclaré Zuerlein.

«Pour une raison ou une autre, les choses se sont passées comme elles l’ont fait. [Special teams] entraîneur [John] Fassel est parti et quand il est parti, j’ai pensé, hein, ce gars m’a amené dans la ligue et est resté près de moi.

«Nous avons très bien travaillé ensemble, et quand il a atterri à Dallas, j’ai pensé que si je ne vais pas être avec les Rams, Dallas serait génial. J’aimerais être un Cowboy.

“Au fur et à mesure des choses, Dallas était intéressé, probablement en partie par l’entraîneur Fassel, et donc c’est quand j’ai décidé que ça n’avait pas d’importance si je restais avec la même équipe toute ma carrière. Je veux être là où je vais être le plus heureux et je pense que Dallas est cet endroit. “

Il sera intéressant de voir où va la carrière de Zuerlein.