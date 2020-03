Grenade c. Athletic Bilbao | Quand est-ce, chaîne de télévision, streaming en ligne, files d’attente et prévisions

Grenade et Athletic s’affronteront ce jeudi dans la deuxième demi-finale de cette excitante Copa del Rey. Le Garitano a de nouveau rencontré le chemin de la victoire en Liga ce week-end après 10 matchs sans ajouter 3 points tandis que les Grenadiens étaient à égalité dans le match face au Celta. Ceux-ci sont le données les plus importantes Ce que vous devez savoir sur le match:

RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉUNION

Quand est Grenade – Athlétique? Le match se jouera ce jeudi 4 mars 2020 à partir de 21h00 heure espagnole (14h00 au Mexique, 17h00 en Argentine).

Où est Granada – Athletic? Il aura lieu à l’Estadio Nuevo de Los Cármenes. Un stade pouvant accueillir 19 670 spectateurs. Le tour précédent contre Valence avait également été joué dans ce stade.

Dans quelle chaîne de télévision donne-t-on Granada – Athletic? Quatre sera la chaîne chargée de diffuser le jeu en direct et gratuitement dans notre pays. En Argentine, il peut être vu via DirectTV Sports Argentina. Vous pouvez consulter toute la couverture de l’accident ici.

Où puis-je regarder ‘Granada’ en ligne – Athletic? Une fois de plus, le match peut être suivi par DAZN, détenteur des droits d’émission de la Copa del Rey en Espagne. Den Argentina peut être suivi grâce à DirectTV Play Sports

Où puis-je acheter des billets pour Granada – Athletic?

Grenade: https://www.granadacf.es/entradas/entradas-primer-equipo

Athletic Bilbao: https://www.athletic-club.eus/entradas/1_6016

Dernier résultat entre Grenade et Athletic:

Athletic Club 1 – Granda 0 (CUP IDA)

DERNIÈRES NOUVELLES ET ALIGNEMENTS POSSIBLES

Depuis 1959, il n’a plus joué de finale de Copa del Rey el Granada. Cette saison, ceux de Diego Martínez veulent avoir le coup de foudre dans un autre plus de 60 ans plus tard. Ils mènent une campagne spectaculaire en Liga, ils sont devenus des leaders et maintenant ils sont neuvièmes, étant une équipe nouvellement promue, et ils ont tous les bulletins de vote pour se sauver à leur retour en première division.

L’équipe Nasrid a éliminé au tour précédent qui est l’actuel champion du tournoi, Valence, et l’a fait dans un jeu de rêve qui a été joué dans ce même domaine. Cette demi-finale et celle face à la Real Sociedad et Mirandés rejoignent deux stades qui sont une petite équipe mais pensent à quelque chose de grand dans cette modeste Coupe.

Athletic Bilbao

Les Lions cherchent à remporter un titre important de notre pays 36 ans plus tard. C’était en 1984, aussi la Coupe. Ils ont joué à la fin de cette compétition, mais le Barça a toujours été en tête, une équipe qui a été le cauchemar de l’Athletic dans toutes les éditions de ce tournoi sauf dans celui-ci, où ils ont réussi à l’éliminer de manière très méritoire.

Tout cela se passe bien pour eux dans la Coupe qu’ils doivent faire en Liga où ils ne sont pas en déclin mais ils doivent montrer un meilleur visage car ils s’éloignent dangereusement des positions européennes et arrivés à ce moment il semble plus faisable d’entrer en Europe en remportant ce trophée que dans la compétition nationale.

Alignements possibles

GRANADA CFRui Silva, Domingos Duarte, Martínez, Vallejo, Ismail, Foulquier, Vadillo, Yangel Herrera, Eteki, Fede Vico et SoldierCLUB ATHLÉTIQUEUnai Simon; Capa, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Dani García, Vesga; Raúl García, Muniain, Ibai Gómez; Williams

Prévision de Granada CF – Athletic Bilbao

C’est un match vraiment égal. Il n’y a pas de favori clair car c’est une compétition où Athetic est la deuxième équipe d’Espagne qui a plus de titres de Coupe, Grenade a très bien joué. En fait, parce que nous jouons à domicile, nous privilégions les Nasrids dans ce match, pas dans le match nul où le but de San Mamés aura son poids.

Grenade 1 – Athlétique 1

