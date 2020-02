Grenade: calendrier et où regarder le match de demi-finale de la Copa del Rey en ligne à la télévision aujourd’hui

La Copa del Rey Recherche de finalistes. Athlétique et Grenade Ouvrez les demi-finales avec la première étape de la cravate aujourd’hui Mercredi, à 21 h 00 Après avoir donné la surprise en quarts de finale, les deux équipes arrivent à la seule double égalité et ouvrent le passage à San Mamés. Les Lions et Nasrids cherchent à être l’une des deux équipes présentes dans la grande finale de La Cartuja, qui accueillera cette saison et les trois prochaines la finale pour le titre.

Le groupe de Bilbao arrive après avoir imposé le Barça en quarts. L’objectif de Williams dans la remise a brisé le lien à zéro et a perplexe ceux de Setién, déchaînant la fête dans un San Mamés voulant sortir la barge à la fin de l’année. Il ne reste que trois matches pour le faire, mais devant ils auront un Grenade excitée Il vendra sa défaite très cher.

L’équipe dirigée par Diego Martínez est plantée en demi-finale de Coupe 51 ans plus tard. Ils l’ont également réalisé l’année de leur retour dans l’élite et, coïncidant avec leur rival, dans le rabais et contre le pronostic contre Valence. Un but de penalty de Soldado fait rêver la paroisse de Rojiblanca du premier titre de son histoire.

Pour le duel, les deux ensembles devraient aller avec tout. Avec la compétition à son avant-dernière manche, il y a suffisamment d’enjeux pour que chacun d’entre eux sauve quelque chose. Tout indique que Garitano retournera dans les trois usines, comme avant le Barça, tandis que Grenade répéterait avec un onze similaire à celui de Valence, donnant accès à Rui Silva -suplente en Ligue- dans le but.

Il Athlétique – Grenade, match aller des demi-finales de la Copa del Rey, se joue aujourd’hui mercredi 12 février à 21 h 00, à San Mamés. Le match peut être suivi à la télévision via Quatre et de DAZN

A quelle heure joue Athletic – Granada?

Espagne: 02/12/2020 21:00 heures (20:00 heures aux Canaries).

Argentine: 02/12/2020 17:00 heures.

Mexique: 02/12/2020 14:00 heures.

Colombie: 02/12/2020 15 h 00

Pérou: 02/12/2020 15 h 00

Chili: 02/12/2020 17:00 heures.

Venezuela: 02/12/2020 16:00 heures.

Uruguay: 02/12/2020 17:00 heures.

Los Angeles: 02/12/2020 12:00 heures.

New York: 02/12/2020 15h00

Où jouez-vous Athletic – Granada?

Stade San Mamés (Bilbao).

Où Athletic – Granada est-il télévisé?

Espagne: Quatre et DAZN

Argentine: DIRECTV Sports Argentine, DIRECTV Play Sports

Chili: DIRECTV Play Sports, DIRECTV Sports Chili

La Colombie: DIRECTV Play Sports, DIRECTV Sports Colombie

Costa Rica: SKY HD

Croatie: Arena Sport 3

Equateur: DIRECTV Play Sports, DIRECTV Sports Equateur

Italie: DAZN

Japon: DAZN

Mexique: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Hollande: Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Portugal: Sport TV3, Sport TV en direct

États Unis: ESPN +

Uruguay: DIRECTV Play Sports, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Sports, DIRECTV Sports Venezuela

Qui arbitre Athletic – Granada?

Alejandro José Hernández Hernández (Comité canarien)

Compositions athlétiques possibles – Grenade

Athlétique: Simon; Yeray, Unai Núñez, Íñigo Martínez; Capa, Dani García, Vesga, Yuri; Raúl García, Muniain; et Williams.

Grenade: Rui Silva; Foulquier, Vallejo, Germán, Neva; Herrera, Gonalons; Portes, Carlos Fernández, Vadillo; et soldat.