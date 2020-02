Grenade: Cholo face au danger

Plus d’un mois a été Athlète de Madrid sans gagner un match de championnat. La crise s’approfondit dans le groupe dirigé par un Diego Simeone très interrogé par les résultats de l’équipe mais aussi par l’image qu’elle propose. La saison est oubliée et Cholo doit frapper la clé s’il ne veut pas que le runrun et la critique aillent plus loin.

Après la dernière défaite du derby madrilène disputé au Santiago Bernabéu, l’Atlético de Madrid a une nouvelle occasion d’essayer de redresser le parcours ce samedi à domicile, devant ses supporters. Le coffre à matelas recevoir une Grenade à 21h00 (Movistar LaLiga) qui a toujours gagné en tant que local et qui n’est jamais tombé lors de l’étape de l’entraîneur argentin sur le banc.

La crise de l’Atlético de Madrid, avec trois défaites (2-0 à Eibar, 2-1 à León contre Cultural en Copa del Rey et 1-0 à Santiago Bernabéu avec le Real Madrid) et deux nuls en temps réglementaire (0-0 en finale de la Super Coupe de L’Espagne contre Madrid, perdue ensuite aux tirs au but, et 0-0 contre Leganés), l’a amené à se voir sortir de deux titres et à sortir de sa tête en Ligue de Santander.

Peste de blessures

Pour couronner le tout, l’équipe de matelas est en proie à un fléau inquiétant de blessures. Les joueurs font actuellement partie de l’infirmerie Álvaro Morata, Joao Félix, Diego Costa, Kieran Trippier, José María Giménez, Santiago Arias ou Héctor Herrera, En plus du penalty à Felipe Monteiro, qui ne jouera pas contre Grenade.

En face, une Grenade qui est l’une des révélations de la saison, une nouvellement promue qui est dixième avec 30 points et qui a près des trois quarts du salut garanti. De plus, ceux de Diego Martínez arrivent avec le moral à travers les nuages ​​après éliminer Valence en quart de finale de la Copa del Rey, avec un doublé de Roberto Soldado (2-1).