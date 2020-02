Grenade clôture la signature d’Antoñín Cortes

Alors que nous avançons dans OKDIARIO, l’équipe nasride a fini avec les services de l’attaquant de 19 ans en échange de 1,5 million d’euros. Il Grenade, qui avait la possibilité de signer un nouvel acteur pour la blessure à long terme de Neyder Lozano Il a profité de cette option pour intégrer un nouvel attaquant dans son équipe. Dans ce cas, pour Antoñín Cortés.

Déclaration de Grenade sur la signature d’Antoñín Cortés

“Grenade et Malaga ont conclu un accord pour le transfert de l’attaquant de Malaga Antoñín. Son incorporation est en attente de reconnaissance médicale. Demain mardi sera présenté au stade », a indiqué l’équipe andalouse.

“Antonio Cortés Heredia (16/04/2000) est incorporé pour renforcer l’attaque de Grenade jusqu’en juin 2024. Cette saison, il est devenu un joueur exceptionnel pour Malaga en LaLiga Smart, jouant 22 matchs et marquant 4 buts », a conclu l’équipe Nasrid.

Grenade a avancé à d’autres équipes de LaLiga Santander dans la candidature d’Antoñín Cortés

Il y a quelques jours, Malaga avait prix dans 2,5 millions euros à l’attaquant de 19 ans, son transfert a finalement été clôturé pour 1,5. Ce montant était ce qu’ils ont offert Antoñín Cortés le Getafe et le Leganés sur le marché d’hiver, offrant également à Malaga la possibilité de rester avec lui en prêt jusqu’à la fin de ce cours. Alors qu’Al Thani a décliné les deux propositions, José María Muñoz Jiménez, l’administrateur judiciaire qui exerce désormais ses fonctions, a vu de bon œil faire des cartons pour les jeunes.

Avec ce mouvement, Grenade est passée non seulement à Getafe et Leganés, mais aussi à Séville, au Villarreal et à Espanyol, d’autres clubs qui suivaient Antoñín Cortés.