Grenade – Valence: Roberto Soldado exécute Valence avec une pénalité dans la remise (2-1)

Un objectif de Roberto Solado à la minute 93, il a donné le laissez-passer Grenade aux demi-finales de la Copa del Rey après avoir battu Valence, actuel champion, au New Los Cármenes (2-1), un résultat qui permet au groupe de Grenade d’atteindre l’avant-dernière manche du tournoi «ko» pour la première fois depuis 51 ans.

Et c’est ça, depuis mai 1969, les Nasrids n’ont pas foulé les demi-finales, et devait être un ancien joueur de Valence qui a rendu la gloire. Le soldat a ouvert le score dès le début du match et, déjà au rabais et à onze mètres derrière une main engagée par Jaume Costa, il a offert à Grenade le laissez-passer pour la quatrième demi-finale de son histoire.

Au début du quart de tasse, Nasrid et Valencian, ils ont offert environ 45 minutes de football pur, avec les locaux mordant plus et frappant à leur deuxième arrivée, alors que seulement quelques minutes s’étaient écoulées depuis le bip initial.

Après une défaite au milieu de terrain d’Albert Celades, le contre Grenade était armé. Le soldat s’est avancé vers le balcon de la zone et a tiré avec une puissance ajustée au bâton court pour surprendre Jaume et dépasser son équipe avant que son équipe ne soit à trois minutes.

Les arrivées, constantes dans les deux zones, ont rythmé un aller-retour et plein d’occasions. Jaume a battu le deuxième but de Grenade alors que la minute 10 n’était pas encore atteinte, juste après Rodrigo a perdu une belle occasion de faire le tirage au sort dans un tir trop croisé.

Oui, l’attaquant international a trouvé une porte après le quart d’heure, mais L’arbitre a annulé le but d’un hors-jeu précédent. Sans le temps de respirer, l’équipe andalouse a répondu par un coup de pied au bâton de Foulquier, avant que Maxi Gomez ne tente sa chance dans un tir qui a sauvé la défense locale.

Un nouveau tir à la barre transversale au milieu de l’heure a clôturé le festival des occasions nasrides en première mi-temps, mais, peu à peu, l’équipe qui relâchait la pression pour trouver son prix à la 40e minute, lorsque Rodrigo a profité d’un centre derrière le dos de Coquelin pour, d’abord, égaliser le concours.

Soldat de Salvador

Diego Martínez a retouché l’équipe à l’entracte avec l’entrée de Víctor Díaz par Vadillo, même si c’était Valence qui a dirigé l’initiative dans les premières étapes de la reprise, prendre le contrôle du ballon.

Cependant, la fatigue faisait une brèche et le choc perdait son explosivité. Même comme ça, Jaume devait encore agir pour sauver quelques coups de feu des Machis nouvellement entrés.

Tout sauta en l’air lorsque, déjà dans la remise et dans un corner, Jaume Costa effaça le ballon du coude, l’arbitre, après avoir revu le VAR, Il a décrété une pénalité et le soldat a résolu de sang-froid pour sceller le col. Avec cela, l’équipe de Grenade attend déjà un rival en demi-finale, qui cessera d’être un seul match.