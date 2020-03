Griezmann est condamné à Barcelone

Griezmann est arrivé à Barcelone au moment le plus inopportun. Ses citrouilles télévisées un an plus tôt ont fait atterrir les Français, les mains fermées, du pied droit dans le vestiaire du Barça, qu’il a préféré à Neymar, chez les fans, qui n’ont pas oublié la trahison documentaire, et même dans la presse, qui a vu sa signature inutile et extemporané. Maintenant, neuf mois seulement après son arrivée à Barcelone, Griezmann il est condamné à Barcelone.

La performance de Griezmann à Barcelone, approuvée mais discrète, ne l’a pas aidé à devenir l’un des intouchables à l’avenir d’une équipe, affectée par l’ERTE présentée par le club du Barça pour le coronavirus, et qui devra serrez votre ceinture dans les temps à venir, surtout si les Neymar et Lautaro Martínez désirés finissent par arriver, des signatures qui ne sont ni bon marché ni peu rémunératrices.

C’est pourquoi Barcelone doit placer cet été Griezmann, l’un des joueurs les mieux payés de son personnel, pour faire place à l’arrivée de Neymar ou, à défaut, pour tenter de pallier l’énorme trou économique qu’il a avec la masse salariale de son personnel.

Une vente obligatoire

En outre, la continuité de Luis Suárez, l’ami proche de Messi et protégé de Leo dans l’équipe, à Barcelone il semble assuré, ce qui condamne Griezmann à quitter le club catalan cet été. Comme si cela ne suffisait pas, les arrivées possibles de Neymar ou Lautaro – même les deux – obligent le Barça à faire de l’argent avec le Français et aussi à lui enlever son profil.

Le club catalan commence à faire avancer la moitié de l’Europe, mais la crise économique provoquée par le coronavirus n’aidera pas Barcelone à récupérer l’énorme investissement de 120 millions qu’il a fait pour Griezmann il y a moins d’un an.