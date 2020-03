Griezmann, offert à Manchester United et au PSG

Plus que la nécessité, Barcelone Il a de réelles urgences à vendre des joueurs cet été. Votre budget d’un milliard de dollars, pris avec des épingles et fabriqué à partir de l’ingénierie financière la plus imaginative (presque de la fiction économique), a explosé avec la crise des coronavirus qui peut causer un trou de plus de 100 kilos dans les coffres du Camp Nou. Et il n’y a pas d’autre solution que de vendre des actifs. Le premier Griezmann.

Dans cette situation d’urgence financière, la priorité est au transfert d’Antoine Griezmann, l’un des rares acteurs consommables de Barcelone à avoir une réelle valeur sur le marché, puisque d’autres comme Rakitic ou Vidal (par âge) ou Umtiti et Dembelé (par la performance) ont vu leur valeur chuter.

Le Barca vous devez placer Griezmann et son intention est d’obtenir un chiffre proche de 100 millions, même s’il doit inclure une part variable par objectifs. Pour cela, le Français a déjà été proposé à deux clubs qui seraient en mesure d’entreprendre un transfert de ces conditions sur le marché des post-coronavirus.

Deux acheteurs potentiels

Le premier est le PSG. Le club français, avec lequel Barcelone est obligée de négocier la signature de NeymarCe pourrait être une destination idéale pour Griezmann, surtout si le Brésilien et Cavani, qui a ses jours à Paris, partent. En faveur de sa signature serait la grande relation que Griezmann a avec Mbappé, le joueur de franchise du PSG.

De plus, Griezmann a également été proposé à Manchester United, l’un des clubs qui avait le plus d’intérêt à signer le crack français en jouant pour l’Atlético. Cependant, la signature de Griezmann n’est plus une priorité à Old Trafford, puisque tout le muscle financier des diables rouges sera utilisé dans le transfert qui peut établir le record de cet été: celui de Jadon Sancho.