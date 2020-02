Griezmann revient à onze et Umtiti remplace le Piqué sanctionné

Barcelone visite Benito Villamarín pour mesurer le Betis dans le match correspondant à la 23e journée de la Ligue de Santander. Avec les pertes à long terme de Luis Suárez et Ousmane Dembélé Quique Setién, il n’a pas beaucoup d’alternatives en attaque.

Ter Stegen défendra le but de Barcelone pour essayer d’éviter les buts de Borja Iglesias, Joaquín et compagnie. Le gardien de but allemand aura la responsabilité de laisser le but à zéro après la défaite et l’élimination consécutive en Coupe contre l’Athletic. Devant l’allemand, il y aura une ligne composée de Semedo et Jordi Alba sur les côtés et avec Umtiti et Lenglet comme un couple de centrales.

Dans la moelle épinière, comme d’habitude, Sergio Busquets prendra la barre du jeu en tant que milieu de terrain arrière. Jong Frenkie Il sera un peu plus avancé et tentera de s’approvisionner sur la ligne la plus offensive d’un Quique Setién qui revient à Benito Villamarín. Avec le compagnon des Hollandais, il y a des doutes. Tellement Arthur, Vidal et Rakitic ont des options pour compléter le milieu de terrain.

La grande nouveauté des onze concernant le match de Copa del Rey contre Athletic est le retour de Antoine Griezmann à la propriété. Le Français était remplaçant à San Mamés et face au Betis il reviendra au titre pour accompagner la ligne fixe Leo Messi et Ansu Fati qui jouera pour l’aile gauche.