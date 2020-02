Hier après-midi il y avait un joueur dans le Barcelone qui était la clé pour la victoire contre Getafe (2-1): Antoine Griezmann. Le français a marqué le premier but après une belle passe de Messi à un moment où son équipe passait un mauvais moment et il était l’un des meilleurs de l’équipe du Barça pendant les 90 minutes.

Depuis votre arrivée à Barcelone, Antoine n’a cessé de grandir. Beaucoup doutaient que je pourrais assumer un rôle moins de protagoniste avec des joueurs comme Messi et Luis Suárez sur le côté, mais les Français ont adapté pParfaitement adapté à votre situation dans tout le Barça.

En début d’année c’est Leo qui a raté, et l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid n’a pas plissé et a agi comme un vrai chef pendant son absence. Il a connu un excellent début de saison dans sa nouvelle étape au Can Barça. Maintenant, celui qui n’est pas ici est Luis Suarez, et Griezmann contribue beaucoup à ne pas manquer moins les objectifs et le travail sur l’herbe de la charrúa.

Vous ne pouvez pas nier une chose: Griezmann s’est parfaitement adapté à Barcelone. A côté de Messi, c’est compliqué d’être le vrai leader d’une équipe, mais le Français n’a rien de mal avec le rôle qu’il joue aujourd’hui dans l’équipe. Il est devenu incontestable pour les deux Valverde comme pour Setién et a déjà ébloui les fans Camp Nou avec sa livraison et son jeu. De plus, c’est un footballeur qui n’a pas du tout perdu le nez de but.

Il y a encore beaucoup de saison et Barcelone peut gagner le Champions et la ligue. Cependant, avec la proéminence Ce que Griezmann a à Barcelone aujourd’hui Il ne manque pas d’être un vrai leader dans tout le culé. Le temps dictera la peine.

