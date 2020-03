Gronk rejoindrait la WWE. Sera-t-il une force sur le ring?

Le 2 avril 2017, à WrestleMania 33 à Orlando, alors qu’il était encore joueur de football professionnel pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Rob Gronkowski était assis au bord du ring lors de la bataille royale d’André the Giant Memorial lorsque l’infâme Jinder Mahal jeta le frère de Gronk, Mojo Rawley dans la barrière devant lui. Gronk a crié à l’appui de Rawley, et Mahal s’est mis dans son visage, a glissé sa bière et l’a jetée en retour. Bien sûr, il y a peu de règles plus cachées dans la lutte professionnelle que «si une célébrité est confrontée au public, cette célébrité montera sur le ring et fera des choses». Et donc Gronk a franchi la barricade, a retiré son T-shirt et est monté sur le ring pour donner à Mahal un tacle à l’épaule qui aurait rendu fier “Hacksaw” Jim Duggan. Mahal a volé et Mojo a finalement remporté le match, et les deux frères ont célébré sauvagement, comme les bons frères ne le font pas.

Selon Ryan Satin sur WWE Backstage de FS1, Gronk est sur le point de signer un accord avec la WWE, probablement pour être un lutteur professionnel. Selon The Wrap, c’est un fait accompli, et Gronk sera sur WWE SmackDown la semaine prochaine. Qu’il soit prêt ou non à être une force dans le ring (ce n’est pas le cas), c’est le genre de nouvelles qui attirera certainement des regards supplémentaires sur SmackDown, la WWE montre que Fox a dépensé un milliard de dollars en 2018 avant de faire ses débuts en tant que l’ancre de la programmation de Fox vendredi soir l’automne dernier. Jusqu’à présent, les classements n’ont pas été explosifs, mais la perspective de voir Gronkamania se déchaîner est le genre de choses qui devraient faire ressortir les dirigeants de Fox.

Il y a une longue histoire de footballeurs professionnels qui se sont rendus sur le ring de lutte, de Gus Sonnenberg à «Big Cat» Ernie Ladd en passant par Bill Goldberg. Le méchant actuel de SmackDown, King Corbin, est un ancien joueur de ligne offensive des Cardinals et des Colts, et des joueurs majeurs comme Roman Reigns et Big E ont joué au ballon D-I au collège. L’attrait du cercle carré en tant que concert après la retraite est évident, mais le travail n’est pas facile; Lorsque Shawne Merriman est allé au WWE Performance Center en 2013 pour s’entraîner, il est parti le dos tourné vers le hamburger juste après avoir couru les cordes. “C’est un style de vie complètement différent qui ne convient pas aux gens ordinaires”, a-t-il déclaré plus tard. “Ces gars-là ont tellement enduré leur corps que je ne sais pas si j’étais prêt à le faire tout de suite.”

La plupart des footballeurs qui se présentent sur le ring le font à court terme, une attraction spéciale pour un salaire rapide: William “The Refrigerator” Perry à WrestleMania 2, LT à WrestleMania XI, la brève course WCW de Kevin Greene. Aussi gros que ces matchs puissent être pour l’attention des médias grand public, la WWE sait que l’argent réel est de faire des stars. Les croisements de ces dernières années sont venus du monde de combat plus légitime de l’UFC: Brock Lesnar, Ronda Rousey, Cain Velasquez. Mais à une époque où SmackDown est sur Fox, pris en sandwich entre des blocs de programmation centrés sur le football, un grand nom de la NFL devenant un babyface WWE pourrait faire des affaires massives.

Les enjeux pour la WWE sont clairs. Mais qu’y a-t-il pour Gronk? Il allait vivre un rêve de toute une vie: «À l’école primaire, je rentre toujours à la maison, je fais toujours comme si je luttais avec mes frères, mes amis, même à l’école», a-t-il déclaré à la WWE. Il arriverait à matraquer les mecs dans une arène de violence plus prévisible, et il devrait se plier pendant que la foule devenait sauvage. (S’il avait été autorisé à jouer au football en maillot de bain avec une caméra entraînée sur son visage, je doute que nous aurions cette conversation du tout.) Et il devrait probablement passer du temps avec son vrai BFF Mojo. (Au cas où vous vous poseriez la question, oui, Mojo était là aux côtés de Gronk lors de la croisière Gronk.) Rawley, malgré tout son avantage démontrable, a toujours eu l’odeur d’un personnage de jeu vidéo de création de lutteur – construction de base, apparence, et des collants avec un répertoire largement composé de courir avec une surabondance d’énergie dans des mouvements relativement simples. On plaisante depuis longtemps que son meilleur coup est son recrutement continu de Gronk. Maintenant que l’ancien bout droit est à bord, il est possible que Gronk puisse faire de Mojo la star qu’il n’aurait jamais été autrement. C’est ce que font les frères: ils se soulèvent.

Pour sa part, Gronk a joué timidement. “Avec la lutte, je ne pense pas que je serais un lutteur à plein temps, mais il y a une chose pour laquelle je suis, et c’est de faire un match fou”, a-t-il déclaré en août dernier. «Je ne dis pas quand, peut-être cinq ans. J’ai eu le reste de ma vie pour le faire. J’ai toujours rêvé de faire ça, juste une fois, de rentrer dedans et de sortir à fond. “

Plus tard dans cinq ans, il semble destiné que cette nouvelle ait été programmée pour faire un battage médiatique sur WrestleMania 36, ​​à venir le 5 avril. Mais malgré ce que nos idées préconçues sur la lutte professionnelle pourraient laisser croire, Gronk a une longue marche à suivre. Bien sûr, il a un charisme naturel, des compétences en micro, un look et une base de fans intégrée. (Il a également un gadget de talon prêt à l’emploi – il peut porter son attelle de bras géant dans le ring et l’utiliser comme un objet étranger, style “Cowboy” Bob Orton.) C’est assez simple pour être excité pour un match, et pour apprendre suffisamment pour être porté, à la manière de LT, vers une noble victoire. Mais il y a une grande différence entre se cogner la poitrine Jinder Mahal et se mesurer aux pieds avec un Seth Rollins ou un Brock Lesnar.

Une fois, en nageant avec des requins, Gronk a été interrogé sur les monstres qu’il avait rencontrés. “Je suis un expert des requins. J’ai entendu dire qu’il y avait de grands blancs là-bas. Je n’ai pas encore vu de grands blancs. Ils ne me connaissent pas encore. Je n’ai nagé qu’avec des tigres. Alors je vais peut-être dire “Salut” à mes amis. ”

Les requins tigres de la WWE feraient mieux de faire attention à l’heure de WrestleMania. Que Gronk décide ou non de nager avec les grands blancs est une question que seul Gronk – et ses frères les plus proches – sait avec certitude.