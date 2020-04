Gronk retrouve Tom Brady. Qu’est-ce que cela signifie pour les Bucs?

Eh bien, c’était rapide. À peine une demi-heure après que Ian Rapoport du NFL Network a tweeté que Rob Gronkowski était intéressé à sortir de sa retraite et à jouer pour les Buccaneers, Adam Schefter d’ESPN a rapporté qu’un accord avait été conclu. La Nouvelle-Angleterre envoie Gronk et un choix de septième ronde à Tampa Bay pour une quatrième ronde en 2020.

Supprimons d’abord les éléments importants. Cet accord est amusant comme l’enfer. Pour tous ceux qui ne recherchent pas les Patriots (et honnêtement, la Nouvelle-Angleterre a eu leur temps), regarder Tom Brady lancer des passes à Gronkowski sur la côte de la Floride devrait rendre cet automne plus agréable. Le football est juste meilleur avec Gronk. Et pour Gronkowski, un commerce à Tampa signifie également un retour à son habitat naturel. Il possédait une fois un hôtel particulier de 2 millions de dollars à Tampa Bay, ce qui ne devrait surprendre personne. Étant donné que les enfants de Tampa reçoivent des débardeurs au néon dans le cadre de leurs fournitures scolaires de maternelle, il n’est pas étonnant que Gronk se sente comme chez lui là-bas.

Une réunion Brady-Gronk fait plus que simplement enflammer la scène de la fête de Tampa et susciter des souvenirs de faits saillants du passé. Cela soulève également des questions sur l’avenir des Bucs. Gronk a 30 ans, ce qui semble impossible pour un gars qui se sentait destiné à rester 20 ans pour toujours. La dernière fois que nous l’avons vu, à la fin de la saison 2018, il était évident qu’une carrière criblée de blessures et une décennie de collisions avaient fait des ravages. Il était toujours un récepteur utile et un bloqueur efficace, mais la force destructrice du monde que nous connaissions au début de sa carrière avait disparu. Peut-être qu’un an loin du sport a gardé Gronk frais. Peut-être que s’échapper de la poigne de fer de Bill Belichick lui donnera une nouvelle vie. Mais il est également possible qu’après avoir perdu beaucoup de son volume à la retraite, Gronk aura du mal à se réacclimater aux rigueurs de la NFL. Il n’y a aucun moyen de savoir comment cela va se passer tant que nous ne le verrons pas en action.

Pour l’instant, supposons que la version de Tampa Bay de Gronkowski sera comparable à la version qui a aidé la Nouvelle-Angleterre à remporter son dernier Super Bowl. Si tel est le cas, il devrait immédiatement pouvoir contribuer dans des ensembles de 12 personnes à la fois en tant que bloqueur et récepteur. L’offensive des Bucs cette saison devrait être un amalgame du plan de l’entraîneur-chef Bruce Arians et des concepts que Brady a dirigés pendant si longtemps en Nouvelle-Angleterre. La présence de Gronk devrait aider à lier ces facettes ensemble. Il ne sera probablement pas le monstre explosif, yards après la capture qu’il était il y a cinq ans, mais il pourrait toujours être un protecteur de passe utile et un brancard de couture capable qui comprend exactement comment Brady aime attaquer au milieu du terrain. Si c’est le joueur que les Bucs obtiennent, les Ariens et le coordinateur offensif Byron Leftwich auront des décisions à prendre.

La seule position sur l’alignement de Bucs qui n’avait pas besoin de renforts cette intersaison était la fin serrée. Tampa Bay a déjà les deux O.J. Howard et Cameron Brate. Ajouter Gronk à ce groupe semble exagéré, mais les Bucs n’ont pas renoncé à un choix de sélection et ont pris 10 millions de dollars de salaire pour acquérir un joueur de niche. Gronk va voir beaucoup de clichés cette saison, et cela signifie probablement un remaniement de la position.

Il n’y a pas si longtemps, Howard ressemblait à une étoile en herbe. Ses dons physiques exceptionnels l’avaient fait un choix de première ronde en 2017, et bien que ses totaux bruts de réception au cours de ses deux premières saisons dans la NFL aient été assez piétons, il a terminé troisième en verges par parcours (2,24) parmi les virages serrés en 2018. Seul George Kittle et Travis Kelce étaient meilleurs. L’avantage de Howard semblait illimité, c’est pourquoi sa performance en 2019 était si confuse. Dans sa première année sous les Ariens, Howard a chuté à la 23e de verges par parcours parcouru parmi les bouts serrés. Il a complètement disparu pour des étirements. Bien qu’il ait joué dans l’attaque passagère la plus prolifique du football, il n’a pas réussi à faire beaucoup d’effet. Les délits des Ariens ont rarement présenté la fin, mais même dans ce contexte, la chute de Howard était choquante. Maintenant, avec l’ajout de Gronk créant un blocage à la fin, il semblerait logique que les Bucs traitent Howard avant le projet et appliquent ce capital ailleurs.

Le problème avec cette approche est que la valeur commerciale de Howard est à son plus bas niveau et l’accord de Gronk a sapé Tampa Bay du peu d’effet de levier qu’il aurait pu avoir. Howard devrait gagner 3,5 millions de dollars cette saison. C’est le 23e plafond salarial le plus élevé atteint parmi les extrémités serrées. Pour un jeune de 25 ans avec ses compétences, ce nombre n’est pas prohibitif. Et les Bucs pourraient également potentiellement traiter Brate, qui a trois ans de plus que Howard et n’a plus d’argent garanti sur son contrat après cette saison.

Mais il est possible que les Bucs sentent qu’ils n’ont pas besoin de faire un autre mouvement. Comme moyen de se protéger contre une blessure potentielle de Gronk et de jouer avec les forces de Brady, Tampa Bay pourrait garder les trois extrémités serrées et les déployer dans des packages différents. Brady a prospéré avec des groupements de personnel plus lourds en Nouvelle-Angleterre. Tampa Bay a deux récepteurs superstar dans Mike Evans et Chris Godwin, mais n’a pas de non établi. 3 wideout. Plus d’ensembles à deux extrémités serrées seraient une façon créative de contourner cela. Gronk, Evans, Godwin, Brate et Howard constitueraient un corps sacrément bon pour les passes, quelle que soit la combinaison sur le terrain.

Indépendamment de l’apparence du tableau de profondeur final, les Bucs auront un éventail ridicule de meneurs de jeu pour Brady. La prochaine étape de l’équipe devrait être de tourner son attention vers ses trous offensifs restants. Si Gronk ressemble à son ancien moi, il pourrait être le meilleur tacle droit de Tampa Bay sur sa liste. C’est une blague, en quelque sorte. Les Bucs ont signé l’attaquant de swing Joe Haeg pour un contrat d’un an ce printemps, mais le côté droit de la ligne reste le maillon le plus faible de la liste. Heureusement, cela ressemble à la meilleure ébauche depuis des années pour les équipes qui ont besoin d’aide pour s’attaquer. Tristan Wirfs de l’Iowa, Jedrick Wills Jr. de l’Alabama, Mekhi Becton de Louisville et Andrew Thomas de Géorgie sont tous considérés comme les 15 meilleurs talents. Le nombre considérable d’équipes dans le besoin face aux Bucs pourrait récupérer cette récolte au moment où le tour de Tampa Bay n’arriverait pas. 14. Selon la façon dont le projet se déroule, cependant, les Bucs pourraient absolument décrocher une perspective de premier plan pour compléter leur ligne offensive.

S’ils ratent un tacle au premier tour, les Bucs ont encore quelques autres besoins à résoudre. Pour la première fois depuis longtemps, Tampa Bay semble se placer au coin du coin extérieur avec Jamel Dean et Carlton Davis. Mais la sécurité reste une préoccupation dans la défense du coordinateur Todd Bowles. Un porteur de ballon devrait également figurer sur la liste de souhaits, car les Bucs tentent d’équiper Brady avec James White 2.0.

Après cela, il est difficile de trouver de nombreux problèmes flagrants avec cette liste du point de vue des talents. La défense dispose d’un solide front quatre, d’un corps de secondeurs athlétique, d’une multitude de joueurs secondaires émergents et d’un programme qui a aidé les Bucs à passer de la pire unité de la ligue en 2018 à un groupe moyen de la ligue en 2019. Et avec Brady qui s’occupe de le football, les Bucs pourraient avoir une marge de chiffre d’affaires positive pour la première fois depuis des lustres.

Les chances des Bucs cette saison se résumeront finalement à ce qu’il reste à Brady dans le tank. Mais en s’engageant dans le QB pour les deux prochaines saisons et en échangeant ensuite pour sa cible préférée, le directeur général Jason Licht et les Arians ont clairement indiqué qu’ils pensaient que le joueur de 42 ans avait assez pour pousser cette équipe sur la bosse. Les Bucs croient qu’ils sont prêts à participer à la NFC en ce moment. Avec Gronk dans le mélange, redresser le navire est devenu beaucoup plus amusant.