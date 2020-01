Groupe A du Championnat d’Asie de football pour le tour final

13 janvier 2020, 23 h 34 Bangkok, 14 janvier (Prensa Latina) L’Australie affrontera Bahreïn et la Thaïlande sur l’Irak aujourd’hui dans le groupe A du Championnat d’Asie de football, dans des matchs qui définiront qui est toujours en lutte pour un billet pour les Jeux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Selon les dossiers de ces équipes, les Australiens se révèlent être un grand favori contre les Bahreïnites, tandis que l’issue de l’affrontement entre Thaïs est une prévision réservée.

Dans cette clé, l’Australie marque le point avec quatre points, suivie par la Thaïlande (3), l’Irak (2) et Bahreïn (1). Les autres équipes se reposent ce mardi.

Ils mènent le B Syrie et l’Arabie saoudite avec une victoire et un égalité dans chaque cas, suivis du Qatar, négociateur de deux nuls. Au sous-sol, étonnamment, se trouve le Japon avec deux glissements (devant les Saoudiens et les Syriens avec des marqueurs identiques 1-2).

Le C est dirigé par la Corée du Sud, la seule équipe avec une performance parfaite en deux sorties; L’Ouzbékistan, champion de l’an dernier, est deuxième avec un succès et un nul; troisième mars Iran avec une parité et un trébuchement, et la Chine n’a pas de succès dans ses deux sorties.

Dans le D, la Jordanie et les Émirats arabes unis pointent avec quatre unités, suivis du Vietnam (2) et de la Corée du Nord (0).

L’événement, basé en Thaïlande jusqu’au 26 prochain, propose quatre billets pour les Jeux Olympiques, mais si l’un appartenait au Japon, qui l’a déjà assuré par son statut d’hôte, le cinquième meilleur placé l’attribuerait.

oda / asg

.