Groupes B et C pour définir les chocs

15 janvier 2020, 15 h 48 Bangkok, 15 janvier (Prensa Latina) Les groupes B et C du Championnat d’Asie de football réservent pour les matchs d’aujourd’hui qui définiront quatre équipes qui continueront d’être à l’honneur vers les Jeux olympiques de cette année au Japon.

Dans le B, on verra les visages de la Syrie et de l’Arabie saoudite, qui le mènent avec quatre points et négocieront probablement un match nul Solomonic car ils ont pratiquement sécurisé la passe au tour suivant.

La seule chose qui pourrait les empêcher est une défaite de l’un ou l’autre, combinée à une victoire du Qatar (a deux unités) sur le Japon (zéro).

Le groupe C organise un match intéressant entre la Corée du Sud, la seule équipe avec une performance parfaite dans le tournoi (deux victoires), et le champion de l’année dernière l’Ouzbékistan, qui le suit sur la table avec une victoire et un nul. L’Iran (un) et la Chine (zéro) achèvent le programme, mais sans grand intérêt à être hors compétition.

En A et l’Australie et la Thaïlande ont obtenu la passe au tour suivant hier après un match nul 1-1 avec Bahreïn et l’Irak, respectivement.

Les Australiens étaient en tête avec une victoire et deux nuls, tandis que les Irakiens ont remporté une victoire, un match serré et un revers.

Le groupe D, au repos jusqu’à jeudi, présente une égalité au sommet (Jordanie et Émirats arabes unis, avec quatre unités), suivi par le Vietnam (deux) et la Corée du Nord (zéro)

L’événement, basé en Thaïlande jusqu’au 26 prochain, propose quatre billets pour les Jeux Olympiques, mais si l’un appartenait au Japon, qui l’a déjà assuré par son statut d’hôte, le cinquième meilleur placé l’attribuerait.

tgj / asg