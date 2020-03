Grupo Orlegi réduit les salaires du personnel de Santos, Atlas et Tampico

De l’écriture

Samedi 28 mars 2020

Alejandro Irarragorri, propriétaire du Grupo Orlegi, a appliqué une réduction de salaire dans les effectifs des équipes Santos Laguna et Atlas, du circuit maximum, ainsi qu’au Tampico Madero, de la Ligue Ascent, et bien que dans son communiqué la directive multi-propriétaires merci la responsabilité, la solidarité et l’empathie des joueurs et du personnel d’entraîneurs, d’autres versions parlent d’une mesure unilatérale.

Dans son message publié hier, Orlegi fait état de sa détermination à différer temporairement une partie de l’indemnisation à remettre à chaque fois que la normalité sera restaurée dans la Ligue Mx.

Il explique que son plan d’urgence est une issue grâce à la somme de la volonté collective des acteurs, du personnel technique et de la direction, à la recherche d’alternatives solidaires qui favorisent la construction dans cette situation inédite générée par l’urgence sanitaire.

Cependant, le portail Espn rapporte que des éléments de l’équipe rouge et noire ont indiqué que l’action de Grupo Orlegi n’était pas consensuelle et ils ont seulement été informés.

La rétention serait de 50 pour cent, pour ceux qui reçoivent des salaires plus élevés, y compris l’entraîneur Rafael Puente junior.

En général, les footballeurs étrangers, tant de l’Atlas que de Santos Laguna, seront parmi les plus touchés car ce sont eux qui ont les revenus les plus élevés, alors que dans l’équipe de Tampico Madero, seuls quatre éléments subiront la remise temporaire mentionnée dans le communiqué.

Le tournoi Clausura 2020 a été suspendu après la fin du dixième jour et est resté sans activité pendant deux semaines, les joueurs des équipes mentionnées seront donc affectés par leur salaire d’une quinzaine de jours.

