Guerre totale au Barça, chronique d’un divorce annoncé

Le modèle du Barcelone Il est en guerre avec la directive et personne n’essaye plus de la cacher. La fléchette de Messi au sommet du club de culé est la dernière d’une longue liste de désaccords entre un vestiaire et le conseil d’administration présidé par un Bartomeu qui est toujours la cible des footballeurs. Il semble que le directeur général de culé ait gagné du temps avec la crise des coronavirus mais l’ERTE dans l’entité a une fois de plus découvert la boîte de Pandore.

“Cela ne cesse de nous étonner que de l’intérieur du club, il y en ait qui ont essayé de nous mettre sous la loupe et ont essayé de nous faire pression pour faire quelque chose que nous avons toujours su que nous ferions.” Avec cette phrase dévastatrice, Leo Messi Il a condamné (encore plus) la direction de Barcelone après avoir confirmé que les membres du personnel réduiraient leurs revenus de 70% et qu’ils mettraient également de l’argent de leur poche pour couvrir les salaires de tous les employés du club.

Et ce n’est pas la première fois que Messi aiguisez le couteau pour viser le dôme présidé par Josep María Bartomeu. Il y a quelques mois, le capitaine et la voix maximale dans les vestiaires (et à Barcelone) étaient déjà en charge de la condamnation d’Abidal après que le directeur sportif culé a laissé entendre que les joueurs avaient été coupables du tir d’un Ernesto Valverde qui a toujours eu l’amour de ceux-ci.

Le «Barçagate», la goutte qui remplissait le verre

Il y a des mois, des membres importants du vestiaire et du conseil avaient eu des différends la signature de Neymar ou pour le célèbre article de journal qui a mis les joueurs dans les cordes et forcé Piqué à «menacer» le club après le 0-2 à Getafe. Tout cela était minutieux lorsque la bombe «Barçagate» a explosé.

Alors que celui qui l’a oublié. Ce complot consistait en un conseil d’administration présidé par des entreprises rémunérées de Bartomeu pour critiquer les footballeurs dans différents profils sur les réseaux sociaux. De plus, ces comptes ont également fait du sang avec Xavi, Guardiola ou même Antonella Roccuzzo, la femme de Messi. Cela a conduit à la démission de plusieurs membres du conseil d’administration de Barcelone et d’un Camp Nou chargé de demander le départ de Bartomeu avec un mouchoir blanc à la main.

Lorsque la critique de Bartomeu et de sa planche détériorée était plus incisive, le coronavirus cela semblait mettre une trêve dans la guerre entre la direction et les joueurs. Mais non, celui-ci est imparable. La crise économique qui a provoqué cette pandémie a mis au jour les misères d’une Barcelone qui, après des années de gaspillage, a vécu quotidiennement au risque qu’une tempête ébranle les fondations du club. Les joueurs l’ont empêché de chuter en baissant son salaire, mais ils n’oublient pas. Ils sont sur le point de gagner la guerre et Bartomeu est dans les cordes.