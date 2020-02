Guerre totale au Barça … et Messi peut se libérer en juin

Le mal de tête augmente au Can Barça. Le licenciement d’Ernesto Valverde, les blessures graves de plusieurs joueurs de l’équipe et surtout la colère publique de Leo Messi suite aux déclarations d’Eric Abidal ont explosé un vraie crise à Barcelone. Dans le club, ils craignent le pire: avec le renouveau dans l’air de l’Argentine, l’attaquant pourrait se libérer en juin, une décision qui selon l’atmosphère chaleureuse ne serait pas surprenante …

Eric Abidal, Le secrétaire technique de Barcelone, a choisi d’expliquer dans une interview à la presse catalane les dernières décisions prises sur le marché d’hiver. L’intention était d’apaiser les esprits et de dire comment la décision avait été prise résilier le contrat d’Ernesto Valverde dans quoi selon Abidal aussi ils devaient voir “quelques joueurs” car “ils n’étaient pas satisfaits ou travaillaient dur”. Le coup de feu a traversé le cul, car ses mots ont rapidement obtenu la réponse.

Leo Messi a vite réagi et l’a fait de la manière la moins attendue. La star argentine a publié une déclaration via Instagram pour stimuler directement Abidal. «Les responsables du domaine de la gestion du sport doivent également assumer leurs responsabilités et surtout prendre soin des décisions qu’ils prennent. Enfin, je pense que lorsque nous parlons de joueurs, nous devons donner des noms car sinon nous devenons sales et nourrir des choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies », a déclaré le 10 Barca.

L’avenir de Messi dans l’air

Pendant la même interview, Abidal montrait optimiste pour le renouvellement de Leo Messi, avec sa réaction maintenant à Barcelone Ils ont peur du pire. L’Argentin n’est pas satisfait des décisions prises et ce malaise pourrait l’amener à envisager un avenir ailleurs. C’est maintenant la plus grande préoccupation à Barcelone, parce que perdre l’emblème et le soutien de l’équipe fait presque tous les autres problèmes accumulés par l’équipe du Barça avec plusieurs blessés graves et un match qui ne convainc pas maintenant que nous entrons dans la partie la plus cruciale de la saison.

L’appel de Bartomeu à Messi et Abidal

Bartomeu est à Bruxelles, mais du siège du Parlement européen a décidé de prendre des mesures sur la question. Le président Culé a appelé mercredi matin à Messi et à Eric Abidal pour arbitrer la question et essayer de les amener tous les deux à faire la paix. À son retour à Barcelone, le haut président de culé rencontrera le directeur de la zone sportive de culé et tentera de réduire la colère d’un Messi qui est libre de partir en juin prochain. Et aussi gratuit …