Guerriers, Timberwolves D’Angelo Russell gagnants, perdants

Les Timberwolves du Minnesota et les Golden State Warriors auraient retiré l’un des plus gros échanges avant la date limite des échanges de la NBA en 2020.

Les Dubs enverront les gardes D’Angelo Russell, Jacob Evans et Omari Spellman chez les Wolves pour Andrew Wiggins, un choix de premier tour en 2021 qui a quelques protections (selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, il est protégé jusqu’au n ° 3 en 2021 et complètement ouvert en 2022), avec un second rounder en 2022.

C’est une décision qui a en fait beaucoup de sens pour les deux parties, à laquelle nous allons participer avec nos gagnants et nos perdants pour le blockbuster qui implique deux marqueurs de plus de 20 points par match.

Gagnants

Minnesota Timberwolves

Ils cherchaient à faire disparaître le terrible contrat de Wiggins (il doit plus de 120 millions de dollars au total, y compris cette saison, jusqu’en 2023), et ils l’ont fait. Bien sûr, c’était coûteux. Mais ils ont également récupéré un ami de Karl-Anthony Towns, qui se trouve également être un marqueur et un passeur super talentueux dans le fond. Le premier round qu’ils ont abandonné pourrait revenir les mordre, mais ce n’est pas le sujet ici. Russell et KAT semblent être un bien meilleur appariement que Wiggins et KAT.

Golden State Warriors

L’avenir était déjà aussi brillant qu’il pouvait l’être. Maintenant? Sensationnel. L’année prochaine, ils auront le dos de Steph Curry et Klay Thompson en bonne santé, peut-être un choix de loterie en tête, la sélection des Timberwolves en 2021 et 2022, et je pense que Wiggins fera partie du troisième buteur avec moins de pression sur lui . Cela vaut le risque même s’il finit enfoui dans le tableau des profondeurs car les autres stars de l’équipe peuvent masquer ses faiblesses.

Karl-Anthony Towns

Il sera heureux de jouer avec un de ses amis proches. Et un KAT heureux rend les T-Wolves heureux.

Les perdants

New York Knicks

Selon la rumeur, ils parlaient aux Warriors de Russell et n’avaient pas réussi à faire construire une étoile. Mais peut-être est-ce pour le mieux qu’ils n’ont pas fait un mouvement qui leur aurait coûté une partie de leur jeune noyau? Pourtant, ils perdent ici.

Evans et Spellman

Je pense qu’ils voudraient rester près de la baie pour concourir pour un titre l’année prochaine lorsque les Warriors sont tous en bonne santé. Maintenant, ils peuvent jouer dans une équipe moins talentueuse.

Harrison Barnes

Son nom était tendance sur Twitter à cause de tweets comme celui-ci:

