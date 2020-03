Guide coureur par coureur pour la course phare du Festival alors qu’Al Boum Photo repart pour la gloire

Comme toujours, la Magners Gold Cup est le point culminant du Festival de Cheltenham.

Un gros marteau et des pinces sur trois milles et quart, avec le prix ultime de la course à gagner – est-ce que ça va mieux?

Le vainqueur de l’an dernier, Al Boum Photo, est en tête d’un peloton de 12 dans la Gold Cup de cette année

Le concours de cette année semble généralement compétitif, le contingent irlandais détenant tous les as alors que le vainqueur 2019 Al Boum Photo propose de décrocher à nouveau la course.

Voici les coureurs et coureurs de l’événement Blue Riband de Cheltenham…

Photo d’Al Boum – 3/1

Cheval de course exceptionnel avec un superbe tour de pied, Willie Mullins, huit ans, a pulvérisé ses rivaux lors de l’édition de l’année dernière.

Il avait l’air aussi bon que jamais à son retour à Tramore et sera très difficile à battre s’il produit une performance similaire cette fois-ci.

Bristol De Mai – 25/1

Jamais l’expression «chevaux pour les cours» ne s’est appliquée plus qu’avec le garçon de neuf ans de Nigel Twiston-Davies.

Bristol De Mai est presque imbattable à Haydock, son pays natal, et si la Cheltenham Gold Cup s’y déroulait, ce serait une bonne chose.

Cela dit, il a réalisé une belle performance lors de la course de l’année dernière pour terminer troisième derrière Al Boum Photo, et pourrait bien se faufiler à nouveau.

Clan Des Obeaux – 15/2

Acteur de classe qui a maintenant remporté les deux derniers matches du King George à Kempton, le concurrent de Paul Nicholls a certainement de fortes prétentions s’il produit de son mieux.

Cependant, il n’a pas pu mettre la main sur Al Boum Photo lors de la course de l’année dernière, et devra économiser un peu plus d’énergie pour les phases finales s’il veut avoir une main dans l’arrivée.

Delta Work – 9/2

Le marron et le blanc du Gigginstown House Stud – et du supremo de Ryanair Michael O’Leary – ont un certain nombre d’inscriptions dans la course cette année, mais Delta Work est sans aucun doute leur premier espoir.

Troisième du RSA Chase de l’an dernier (l’événement de poursuite du 3m novice), il n’avait pas assez d’endurance dans le tank pour atteindre les deux premiers.

Cependant, la maturité d’une année supplémentaire semble avoir fait des merveilles car il a produit deux fois d’excellentes performances à Leopardstown dans la Savills Chase et l’Irish Gold Cup.

Il pourrait bien avoir quelque chose à dire du côté de l’entreprise s’il poursuit sa progression.

Escapade élégante – 100/1

Fidèle dans ce genre de course, l’admirable interprète de Colin Tizzard a toujours trouvé la vie un peu difficile au sommet et devrait à nouveau lutter.

Chris’s Dream – 25/1

A de bonnes prétentions dans tous les sens, ses deux dernières victoires montrant à quel point il est extrêmement progressiste.

Il est un bon cavalier et mérite d’être surveillé, bien qu’il manque peut-être cette touche de classe nécessaire pour gagner.

Kemboy – 9/1

La perspective passionnante de Willie Mullins n’a pas dépassé la première clôture de cette course l’année dernière, mais a montré que tout allait mal avec une défaite dominante d’Al Boum Photo à Punchestown un mois plus tard.

S’il revient de sa dernière course, il sera un grand joueur dans les phases finales ici.

Lostintranslation – 11/1

Un grand joueur dans ce domaine avant de lancer une course d’horreur dans le King George, la plupart des parieurs sont prêts à donner une nouvelle chance à Lostintranslation.

Sa défaite de Bristol De Mai à Haydock a été une performance sensationnelle et son entraîneur estime qu’il est aussi bon que lui – une grande chance.

Le verdict de Fred Done, le patron de Betfred …

«J’ai subi des hauts et des bas massifs en Gold Cup.

«J’ai célébré la victoire de Norton’s Coin à 100/1, mais je suis également rentré chez moi lorsque des chevaux comme Best Mate, Kauto Star et Bobs Worth ont tous été favoris.

“Je chercherai à obtenir les deux premiers paris dans le livre, qui sont le vainqueur de l’an dernier Al Boum Photo et Santini, puis je croise les doigts.”

Monalee – 22/1

La dernière fois, Delta Work a trouvé une tête trop forte à Leopardstown et a de grandes prétentions sur cette forme.

Cependant, ce voyage peut l’étirer et il doit en trouver un peu plus.

Présentation de Percy – 11/1

Présenter Percy était à la mode pour cette course l’année dernière mais après une préparation loin d’être idéale, il a eu du mal à s’impliquer.

Il n’a pas été à son meilleur jusqu’à présent cette saison et la victoire semble peu probable, malgré tout ce qu’il pourrait bien faire pendant longtemps.

Acier véritable – 80/1

La participation ici est quelque chose de surprenant étant donné qu’il avait l’air mieux adapté au Ryanair jeudi. Étant donné peu de chance.

Santini – 11/2

Star chaser s’est lancé dans le favoritisme pour cette course après une victoire retentissante dans le procès pour cette course, le Cotswold Chase.

Il semblait avoir tout le nécessaire pour la journée de la Gold Cup – endurance, vitesse et une forme brillante sur ses clôtures – et il est sûr d’être difficile à battre.

Le record de Nicky Henderson au Festival est incroyablement bon et il sait à quel point ce cheval est bon – et quand il parle de lui, vous pouvez voir la lueur dans ses yeux. Pourvu qu’il reçoive les deux ans et demi supplémentaires ici, il détient des revendications importantes.

