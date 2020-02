Guide de la 40e saison des étoiles de «Survivor»

Pendant des années, les fans de Survivor ont rêvé d’une saison gagnante. Et pendant des années, l’animateur Jeff Probst a expliqué que cela n’arriverait jamais. “Nous ne pouvons pas faire tous les gagnants”, a déclaré Probst à Us Weekly en 2018. “En tant que producteur, je ne le suggérerais jamais. Je dirais que ce n’est pas une bonne idée. “

Comme Probst l’a vu, le problème était de lancer des contraintes. Une saison Survivor a besoin d’un nombre égal d’hommes et de femmes, et a également besoin d’un bon mélange de joueurs explosifs, de stratèges subtils et de joueurs sociaux amicaux. Avec certains gagnants ne souhaitant probablement pas jouer à nouveau (et certains que CBS ne veut pas revenir), lancer une saison à 20 joueurs est difficile.

Eh bien, l’idée que Probst n’aimait pas il y a deux ans est enfin en train de se produire. La 40e saison de l’émission est Winners at War, et elle comprend 20 champions réunis pour la saison la plus attendue de l’histoire de la série. La saison débute mercredi soir, c’est donc le moment idéal pour se préparer. Que vous soyez un super fan de Survivor, que vous reveniez après une longue absence ou que vous n’ayez jamais regardé auparavant, voici une FAQ pour vous guider avant la première de Winners at War:

Qui est dans le casting?

Il y a 38 vainqueurs au total, donc tout le monde ne revient pas pour cette saison. Voici la liste complète des candidats et de leurs tribus de départ pour Winners at War:

Dakal (tribu rouge)

Tyson Apostol (Saison 27, Blood vs Water)

Sophie Clarke (Saison 23, Pacifique Sud)

Sandra Diaz-Twine (saison 7, Pearl Islands et saison 20, Heroes vs. Villains)

Wendell Holland (saison 36, Ghost Island)

Yul Kwon (Saison 13, Îles Cook)

Sarah Lacina (Saison 34, Game Changers)

Amber Mariano (Saison 8, All-Stars)

Kim Spradlin-Wolfe (saison 24, One World)

Tony Vlachos (Saison 28, Cagayan)

Nick Wilson (saison 37, David contre Goliath)

Sele (tribu bleue)

Natalie Anderson (Saison 29, San Juan del Sur)

Danni Boatwright (Saison 11, Guatemala)

Jeremy Collins (saison 31, Cambodge)

Ben Driebergen (Saison 35, Heroes vs. Healers vs. Hustlers)

Michele Fitzgerald (Saison 32, Kaôh Rōng)

Adam Klein (Saison 33, Millennials vs.Gen X)

Rob Mariano (Saison 22, Redemption Island)

Parvati Shallow (Saison 16, Micronésie)

Denise Stapley (Saison 25, Philippines)

Ethan Zohn (Saison 3, Afrique)

Même les fans occasionnels de Survivor reconnaîtront que CBS a choisi certains des noms les plus emblématiques, y compris Sandra (la seule double gagnante, du moins pour l’instant), Boston Rob et Parvati. Mais pour la plupart, cette saison s’appuie fortement sur les récents vainqueurs. Bien que les champions les plus récents (Chris Underwood et Tommy Sheehan) n’y soient pas parvenus (probablement en raison de contraintes de temps), les vainqueurs des saisons 31 à 37 sont tous représentés. Dans l’ensemble, seuls six des 20 concurrents ont remporté leur match dans la première moitié de la course de Survivor — les autres sont tous de la dernière décennie.

Quelle a été la coupe de casting la plus décevante?

Mon royaume pour Tina Wesson, la gagnante de l’Australian Outback, la deuxième saison de l’émission. Elle n’a pas été vue depuis Blood vs. Water en 2013, mais aurait été un ajout délicieux pour cette saison. Elle aurait été appelée pour son retour, mais pour des raisons inconnues, elle ne s’est pas retrouvée dans le casting final.

En parlant des premiers gagnants, le champion de la saison 1, Richard Hatch, ne revient pas non plus, mais c’est pour le mieux. La dernière saison de l’émission a impliqué un incident très médiatisé de toucher inapproprié et de harcèlement sexuel, et Hatch a des antécédents de conduite similaire sur Survivor, lorsqu’il a participé à un défi nu dans la saison 8 et a pris contact avec sa concurrente Susan Hawk, qui Plus tard, quittez le jeu au-dessus de l’incident. Probst a précisé que le comportement de Hatch expliquait pourquoi Survivor ne lui avait pas demandé de revenir: “Compte tenu de son histoire dans notre émission, cela ne semblait pas approprié”, a déclaré l’animateur à Us Weekly en janvier. «Nous étions à une époque et une culture différentes à l’époque et nous ne le laisserions jamais courir un défi nu maintenant. … Je ne me sentais pas à l’aise de le voir participer à la série et de représenter une série destinée aux familles. »

Qui est l’ajout le plus surprenant?

Avoir à la fois Rob et Amber – un duo mari et femme qui s’est rencontré pour la première fois sur All-Stars en 2003 et a dirigé la table jusqu’à la fin, où Amber a vaincu Rob lors d’un vote serré 4-3 – est un vrai régal. Rob a joué de nombreuses fois depuis, mais c’est la première fois qu’Amber est de retour depuis cette saison.

De même, Ethan n’est pas revenu depuis All-Stars. Au cours des 17 années écoulées depuis sa dernière apparition, il a survécu à un cancer – deux fois. Il a peut-être la meilleure histoire de l’un des concurrents de l’île cette saison.

Et je dois crier Yul, l’un des plus grands stratèges qui n’ait jamais joué depuis qu’il a remporté les îles Cook en 2006. Pendant des années, il semblait que Yul ne reviendrait jamais. En 2012, il a déclaré: «Je ne peux pas dire que je me suis beaucoup amusé cette saison-là», et il semblait qu’il n’avait regardé le spectacle qu’à l’occasion.

Ce qui est en jeu?

J’oublie presque toujours qu’il y a un prix en jeu. Alors que tous ces candidats ont remporté un million de dollars, cette saison, le prix est doublé: 2 millions de dollars. Il y a aussi des droits de vantardise sur la ligne – et pour ces gens, cela vaut probablement autant que n’importe quel chèque de CBS.

Qui a le plus à prouver?

Ce casting a un bon mélange de légendes incontestables et de ceux qui pourraient le devenir avec une performance impressionnante. Mais certains ont beaucoup plus à gagner que d’autres, et aucun n’a plus à prouver que Ben Driebergen. Le vétéran militaire a remporté Heroes vs Healers vs Hustlers à l’aide d’une série ridicule de trouvailles d’idoles d’immunité et qui a grandement profité de la tournure de fabrication de feu qui lui a permis d’éviter d’être renvoyé chez lui lors des quatre derniers matchs. Mais il dit qu’il veut montrer à tout le monde qu’il n’est pas seulement un “gars chanceux”.

«Cette fois, je veux m’amuser avec d’autres personnes, atteindre les trois derniers et bâtir ces relations. Et montrez à tout le monde que je ne suis pas seulement un chien idole “, a déclaré Ben à Dalton Ross de Entertainment Weekly. “Je veux juste pouvoir sortir et jouer un autre match et le gagner d’une autre manière.”

Un bon parcours cette saison montrerait que Ben peut s’accrocher avec certains des meilleurs joueurs. S’il le fait à travers une stratégie pointue et un jeu social, il démontrera qu’il n’est pas un poney à un tour. Mais s’il part pour une autre course d’idoles d’immunité, il prouvera qu’il est l’un des plus grands trouveurs d’idoles de l’histoire du spectacle – et cela vaut également la peine d’être célébré.

Certains gagnants sous le radar peuvent également prouver qu’ils n’ont pas simplement patiné jusqu’à la fin de leurs saisons respectives. Michele a parlé ouvertement de la façon dont la critique de son style de jeu subtil l’a frustrée après sa victoire en Kaôh Rōng en 2013: «Je suis fière de moi; ne vous méprenez pas, mais quand il était diffusé, et je le regardais, et je voyais toutes ces choses en ligne et toutes les critiques et la controverse qui entouraient cette saison, en particulier ma victoire, et cela vous fait deviner tout un peu », a-t-elle expliqué à EW. “Et donc c’est triste de dire que cela a vraiment eu un impact sur mon expérience, mais ça l’a fait. Je suis ici pour me prouver que je le méritais la première fois, pour prouver à tout le monde que je le méritais la première fois, et regardez-moi recommencer. C’est un peu de rédemption pour moi. “

Sophie avait un style similaire et a expliqué à quel point il était plus difficile de rendre la télévision convaincante avec des joueurs comme elle: «C’est moins voyant», a-t-elle déclaré. «Je suis vraiment excité de le mettre à l’épreuve dans ce jeu et de voir si ce jeu ne nécessite pas de joueur sous le radar, si cela nécessite un joueur plus flashy pour gagner, puis-je être ce joueur flashy? Je pense que je peux, mais je ne l’ai pas encore prouvé. “

Les joueurs discrets comme Michele et Sophie n’obtiennent pas toujours le crédit qu’ils méritent, mais une deuxième victoire peut changer tout cela.

Quels sont les liens entre les acteurs?

C’est pour le moins compliqué. J’ai fait de mon mieux pour l’illustrer:

Comme vous pouvez le voir, la plupart des connexions se concentrent sur les joueurs qui sont apparus lors de nombreuses saisons de retour. Rob et Sandra ont chacun joué avec cinq autres concurrents (y compris entre eux), tandis que Parvarti a quatre connexions. Tyson est le suivant avec trois, et personne d’autre n’en a plus de deux. Pendant ce temps, près de la moitié des acteurs n’ont aucun lien, ce que Nick a décrit comme un «désavantage» dans les interviews d’avant-match. «J’espère simplement qu’il y a suffisamment de personnes qui ont le même désavantage que moi pour que nous puissions trouver des chiffres», a-t-il déclaré. Cependant, la citation de Nick révèle à quel point il peut être avantageux d’entrer dans le jeu avec une ardoise vierge. Il existe un potentiel pour une alliance dominante de «loups solitaires».

Mais ce ne sont que des connexions en jeu. Les joueurs ont des relations entre eux en dehors du jeu. Tyson, par exemple, est ami avec Jeremy dans la vraie vie. Et, oh ouais: Rob et Amber sont mariés.

Y a-t-il un aperçu de la saison?

Quelle question étrangement prémonitoire – c’est presque comme si la personne qui répond aux questions est aussi celle qui les écrit! Quoi qu’il en soit, oui, CBS a publié les quatre premières minutes de l’épisode la semaine dernière, que vous pouvez regarder ici:

Il y a déjà beaucoup de choses à déballer, mais concentrons-nous sur le commentaire de Sandra sur le fait de se sentir «trahi» par Rob. Elle et Rob ont passé toute la saison 39, Island of the Idols, ensemble sur l’île des Idoles. Ils ne jouaient pas réellement le jeu, mais étaient là pour encadrer les candidats débutants qui ont été envoyés sur l’île. Apparemment, pendant tout ce temps, Rob n’a jamais mentionné qu’il participait également à la saison 40. Mais Sandra l’a-t-elle fait? Sandra a-t-elle révélé qu’elle était sur la saison, ce qui a conduit Rob à mentir sur sa propre implication? Même si c’est le cas, Rob est l’un des concurrents les plus emblématiques de l’histoire de la série, et il est sur le point de devenir le premier joueur à jouer en cinq saisons – Sandra devait savoir que Survivor le voulait pour une saison gagnante.

En tout cas, Sandra n’est pas dans la tribu de Rob pour commencer la saison, mais cette querelle ne sera pas mise en pause. Sandra est jumelée avec Amber, la femme de Rob – il y a une chance de vengeance si Sandra lui met la cible. Rob le sait aussi: il a dit à EW avant le match: “Je sais que la deuxième Sandra me voit là-bas et elle sait qu’Amber est là-bas, elle l’utilisera contre nous dès qu’elle le pourra.”

Qui a le plus gros objectif sur le dos?

Le magazine américain a interviewé les candidats avant la saison et leur a demandé quelle était leur «plus grande compétition», et Sandra a été nominée six fois. C’est ce qu’elle obtient en étant la seule double gagnante de l’histoire de Survivor.

Sarah a terminé deuxième avec cinq mentions – elle a joué un match dominant sur Game Changers 2017, la dernière saison de tous les rapatriés, qui est clairement fraîche dans tous les esprits. De même, Jeremy a été le vainqueur en fuite du Cambodge, une autre saison récente de rapatriés.

Mais qu’en est-il de qui n’est pas une menace? Huit concurrents – Adam, Amber, Ben, Danni, Ethan, Nick, Wendell et Yul – n’ont été choisis par personne. Ils pourraient entrer dans le jeu complètement sous le radar.

Quelqu’un d’autre est-il clairement désavantagé?

Certains des candidats qui n’ont pas participé depuis un certain temps peuvent trouver le jeu moderne compliqué. Le nombre de rebondissements a explosé au cours des dernières saisons, et le jeu moderne de Survivor exige que les joueurs travaillent avec leurs camarades et font tout ce qu’ils peuvent pour trouver des idoles et des avantages. Les concurrents récents le savent bien (en vous regardant, Ben), mais ceux qui ne sont pas revenus depuis longtemps devront s’adapter.

“Il y a une énorme courbe d’apprentissage”, a déclaré à EW Denise Stapley, absente depuis les Philippines en 2012, avant la saison. «Tu sais, je regarde à la maison. Nous sommes des observateurs religieux de Survivor, et il y a eu des moments où j’ai regardé et j’ai mal à la tête. Par exemple, ma tête me fait littéralement mal parce que j’essaie si fort de garder une trace des choses, et de me rappeler qui a une idole, ou quel était l’avantage, ou tout simplement de faire attention où devraient-ils chercher. “

Par rapport à certains concurrents, Denise n’est guère désavantagée. Ethan Zohn et Amber Mariano n’ont plus joué depuis la saison 8, soit avant que Survivor n’ait même introduit des idoles d’immunité. Ils sont comme des joueurs de la NBA qui ont joué avant la ligne des 3 points. De plus, tous les joueurs autres que Ben, Wendell et Nick ont ​​joué pour la dernière fois avant l’introduction de la touche d’incendie. Dans les saisons actuelles de Survivor, le défi de faire du feu lors des quatre derniers détermine le dernier endroit pour que quelqu’un siège au Conseil tribal final, plutôt que le vote habituel, ce qui a de grandes implications sur la stratégie de fin de partie.

De plus, tout joueur qui n’a jamais joué à Survivor aux Fidji est désavantagé. L’émission a été filmée sur les mêmes îles au cours des sept dernières saisons, et comme Danni l’a noté dans son interview d’avant-match, «certains [the other players] ont peut-être fouillé ces idoles sur ces plages. »

Enfin, toute personne qui n’a jamais joué lors d’une saison de retour peut trouver le niveau de jeu dans Winners at War un peu discordant au début. Dans son interview EW, Jeremy a déclaré: «Il y a beaucoup de gens ici que j’ai vus jusqu’à présent qui ont remporté leur première saison, et ils ne savent pas ce que c’est que de marcher sur la plage lors d’une saison de retour, un Saison All-Star ou comme vous voulez l’appeler, et comme c’est fou là-bas. Et comment c’est à 100 milles à l’heure du saut. “

Quelle torsion ridicule ont-ils concocté cette fois?

Ce sera la première saison à proposer un système monétaire, appelé jetons d’incendie. Chaque joueur commence la partie avec un jeton de feu, et les naufragés qui sont éliminés doivent donner leur jeton à quelqu’un qui est encore dans la partie. Les joueurs du jeu peuvent ensuite utiliser leurs jetons pour acheter tout, de la nourriture aux idoles d’immunité.

“L’une des choses que nous voulions accomplir avec 40 était d’essayer de trouver un terrain qui pourrait nous donner de la place pour jouer à l’avenir”, a déclaré Probst à EW avant la saison. «Nous sommes donc revenus à l’idée de base: Survivor, c’est une société qui se forme, et ils forment leurs propres règles. Et ils décident qui reste et qui rentre à la maison. Et au fil du temps, chaque société finit par avoir une monnaie. Nous cherchons donc à ajouter une nouvelle couche à la société avec une devise Survivant sous la forme de jetons de feu. “

Est-ce la seule torsion?

Bien sûr que non. Les saisons Modern Survivor ont augmenté les rebondissements et les avantages à des niveaux ridicules et n’ont montré aucun signe de ralentissement. Lorsque Cirie est rentré chez lui sans un seul vote (parce que tous les autres joueurs étaient immunisés) dans les Game Changers de 2016, CBS aurait dû réaliser que la série se transformait en bretzel. Au lieu de cela, nous venons d’obtenir plus de modifications aux règles – et cette saison présente la touche Extinction Island qui a débuté il y a deux saisons.

Les joueurs éliminés iront immédiatement à Edge, une île avec peu de ressources et encore moins à faire. Mais s’ils durcissent, ils auront une chance de regagner le chemin du match. Cette torsion a été introduite pour la première fois dans Edge of Extinction, et elle a permis à Chris Underwood de revenir dans la finale pour gagner après avoir été précédemment le troisième acteur à voter.

Les jetons Edge et Fire fonctionnent ensemble dans le jeu. Si un joueur sur le bord trouve un avantage, il peut le vendre à l’un des joueurs encore en jeu, puis utiliser les jetons pour acheter des ressources pour rendre la vie sur l’île désolée un peu plus supportable. C’est la tentative de Survivor de construire une véritable économie de l’offre et de la demande.

Mais c’est énormément à ajouter à Survivor, en particulier pour une saison gagnante qui aurait été la plus attendue de l’histoire de la série même sans un tas de rebondissements. Les rebondissements peuvent même retirer de la saison – les fans veulent voir les grands de tous les temps s’affronter dans le jeu auquel ils sont des légendes, pas les regarder essayer d’analyser toutes ces nouvelles règles.

Le plus gros problème ne réside pas dans la façon dont les rebondissements et les avantages affectent le jeu, mais comment ils affectent le spectacle. Expliquer les règles prend du temps. L’enregistrement des concurrents sur le bord prend du temps. Montrer les chasses aux idoles prend du temps. La présentation de la stratégie prend du temps. Bientôt, il ne reste plus de temps pour le développement du personnage qui fait de Survivor un spectacle captivant. Il est tout simplement impossible de brancher tout cela – plus deux défis dans la plupart des épisodes – en 45 minutes de télévision et de laisser du temps aux joueurs eux-mêmes. Les meilleures saisons ont toujours passé le temps nécessaire pour étoffer un casting convaincant: Heroes vs. Villains est l’une des meilleures saisons de tous les temps, et elle ne comportait qu’une seule touche (un double conseil tribal). De même, la meilleure saison récente a été David contre Goliath en 2018, qui présentait quelques rebondissements en dehors d’un avantage de vol de vote et d’un annulateur d’idole.

Mais ne me croyez pas sur parole. Voici la reine Sandra elle-même qui parle de l’explosion des rebondissements et des avantages dans une interview d’avant-match avec TVLine:

Je ne comprends pas pourquoi nous avons autant d’idoles. Après avoir trouvé une idole, ça devrait être ça. Je déteste l’annuleur d’idoles. Quand j’ai joué ma première fois, les idoles n’existaient pas. Vous vous êtes assuré d’aller au conseil tribal avec votre torche allumée et vous êtes parti avec votre torche allumée. Vous n’avez pas passé toute la journée à chercher des idoles parce que c’est votre seule grâce salvatrice. Vous l’avez compris. Ma bouche est ma grâce salvatrice, les relations et les liens que je bâtis sont ma grâce salvatrice. Ne pas creuser et grimper aux arbres et regarder sous les rochers, rien de tout cela.

Probst a déclaré qu’il avait ramené la touche Edge pour obtenir les joueurs qu’il voulait recruter, garantissant essentiellement aux anciens vainqueurs qu’ils ne quitteraient pas la série entièrement après un épisode. C’est peut-être vrai (et il semble que l’Edge s’éteindra après cette saison), mais cette saison pourrait encore devenir désordonnée.

D’accord, qui va gagner?

La beauté de Survivor est que gagner le jeu est comme marcher sur une corde raide. Les concurrents doivent faire de «gros mouvements» et faire preuve d’un jeu de jeu visible et dominant sans devenir un gagnant si évident qu’ils se mettent une cible sur le dos et se retrouvent aveugles. Du coup, il n’y a pas vraiment de favori à gagner. Le casting a des personnalités fortes (Rob, Tony, Sandra Diaz-Twine) et des joueurs plus subtils (Michele, Adam et Sandra). Je me penche vers ces derniers types de joueurs. Il sera difficile pour certaines des plus grandes stars de se débarrasser de la cible, tandis que les concurrents sous le radar auront la possibilité de jouer le jeu qu’ils souhaitent sans autant de contrôle. Mais ce sont tous d’anciens lauréats – n’importe qui pourrait remporter le prix.

Ugh, OK, mon éditeur insiste pour que j’arrête d’être un lâche et fais une prédiction. Envoyez-moi un crayon pour Michele.