Guide des huitièmes de finale de la Ligue des Champions: matchs, horaires, signatures, favoris …

Il est déjà ici. La Ligue des Champions est de retour. La meilleure compétition de clubs européens est de retour et revient cette semaine avec quatre matchs correspondant à la match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ici vous avez un guide avec les horaires, les matchs, les favoris et les nouvelles signatures qu’il y a eu, le tout pour que vous ne perdiez pas le détail du Phase finale de cette campagne en Ligue des champions 2019/2020.

Progressivement, la route se rétrécit jusqu’à atteindre Istanbul, une ville qui accueillera la finale de la Ligue des champions le 30 mai. Pour le moment, ils sont 16 équipes à Liza, mais seulement deux atteindront l’objectif. Cette semaine, huit d’entre eux se disputeront entre mardi et mercredi le match aller des huitièmes de finale, avec Atlético de Madrid et Valence, Parmi les Espagnols. Le tour des huit autres aura lieu la semaine suivante, date à laquelle ce sera le tour de Real Madrid et Barcelone.

Quels sont les horaires?

Dans cette phase de la Ligue des champions, il n’y aura plus deux horaires. Tous les matchs sera joué à 21h00, oui, en deux jours: mardi et mercredi.

Traversées des huitièmes de finale:

Match de huitième de finale de Ligue des Champions.

Atlético de Madrid – Liverpool (aller simple mardi 18/02; retour mercredi 11/03)

Borussia Dortmund- PSG (aller simple mardi 18/02; retour mercredi 11/03)

Atalanta – Valence (aller simple mercredi 19/02; retour mardi 10/03)

Tottenham – Leipzig (aller simple mercredi 19/02; retour mardi 10/03)

Chelsea- Bayern (aller simple mardi 25/02; retour mercredi 18/03)

Naples – Barcelone (aller simple mardi 25/02; retour mercredi 18/03)

Lyon – Juventus (aller simple mercredi 26/02; retour mardi 17/03)

Real Madrid – Manchester City (aller simple mercredi 26/02; retour mardi 17/03)

Les coups de coeur:

Real Madrid, Barcelone, Liverpool, Juventus … Le rôle des favoris revient à ceux habituels, bien que dans une compétition comme la Ligue des champions, tout puisse arriver. Lors de la phase de groupes, le Bayern Munich s’est imposé comme l’équipe la plus butée (24), grâce en grande partie à la performance de Robert Lewandowski, meilleur buteur à ce jour avec 10 buts. Paris Saint Germain et Juventus de Turin ils veulent vraiment donner la cloche et la Manchester City Il attrape ce champion comme un clou brûlant après celui qui tombe … Mais Pep Guardiola aura devant le Le Real Madrid, qui veut reconquérir l’Europe. Pas moins envie que vous ayez le Barcelone, après plusieurs éliminations bruyantes.

Il Athlète de Madrid Il a un test devant lui, il doit mesurer l’actuel champion, le Liverpool de Jurgen Klopp. Une occasion de se mettre à flot après une campagne difficile pour la paroisse rouge et blanche et qui serait remplie d’espoir pour aller de l’avant en Europe. De son côté, Valence a touché a priori une équipe facile, nouvelle dans ces parties, l’équipe d’Atalanta, de Bergame et qui jouera à San Siro.

Haaland, l’un des attaquants les plus en forme du moment, désormais avec le Borussia (.)

Signatures

Plusieurs des équipes de la Ligue des champions ont fait divers ajouts au cours du marché d’hiver passé, il y aura donc de nouveaux joueurs dans la compétition ou changer de maillot. C’est le cas de Erling Haaland, la perle norvégienne qui reste déchaînée. En phase de groupes, il a marqué 8 buts avec Salzsburg et tentera désormais de poursuivre sa même séquence au Borussia Dortmund.

Álvaro Odriozola, côté transféré par le Real Madrid au Bayern en janvier, a également été inscrit pour la Ligue des champions. Le défenseur basque a débuté lors du dernier match de la phase de groupes et pourrait désormais disposer de minutes en équipe bavaroise. Un autre Espagnol qui a également changé son air était Dani Olmo, Il tentera d’aider sa nouvelle équipe, Leipzig.

À l’Atlético de Madrid, ils se sont inscrits Yanick Carrasco, tandis que le Real Madrid a souligné Marco Asensio, En attente de votre récupération. Barcelone a également ajouté plusieurs filiales après le départ de certains joueurs en janvier. Valence, quant à elle, a souligné Florenzi, Piccini et Jiménez.

Calendrier de la Ligue des Champions 19/20:

Une fois les huitièmes de finale de la Ligue des champions terminés, les huit classés rencontreront leurs prochains rivaux tirage au sort qui se tiendra le 20 mars à Nyon, jour où les quarts de finale et les demi-finales de la Ligue des champions seront tirés au sort.

Les quarts de finale le match aller aura lieu les 7 et 8 avril; et le 14/15 avril, le retour. Le demi-finales le match aller aura lieu les 28 et 29 avril; et les 5 et 6 mai, le retour. La grande finale Ce sera le 30 mai à Istanbul.