Guide du pari sur le Super Bowl LIV Prop: MVP, Puppy Bowl Odds et Bernie Sanders

Pendant 50 semaines par an, le jeu de sport n’est pas si compliqué. Les gens parient sur les équipes qui gagneront, le montant de leurs gains et le nombre de points qui seront marqués. Les deux semaines avant le Super Bowl sont différentes. Les bookmakers prennent un jeu et le déplient dans les 11 dimensions. Vous pouvez parier sur le score exact, les totaux spécifiques de verges pour les joueurs, et si un coup de pied retentira sur le montant. Vous pouvez même parier si ce coup de pied retentira une ou deux fois.

Non seulement vous pouvez parier sur tout ce qui est impliqué dans le jeu, mais vous pouvez associer ces paris avec des choses qui se passent dans d’autres sports. Raheem Mostert aura-t-il plus de touchés pour les 49ers que Cristiano Ronaldo aura des buts pour la Juventus dimanche? Est-ce que chaque équipe universitaire de basket-ball du New Jersey marquera plus de points combinés que le total des verges au sol dans le Super Bowl? Le score de Jordan Spieth au quatrième tour à l’Open de Phoenix sera-t-il supérieur ou inférieur aux yards de réception de Travis Kelce?

Les lignes n’ont pas à rester à l’intérieur des lignes. Si ce qui se passe dans le jeu ne gratte pas vos démangeaisons de jeu, vous pouvez parier sur ce qui se passe autour du jeu. Quelle publicité apparaîtra en premier: celle de Donald Trump ou celle de Michael Bloomberg? L’interprète de mi-temps Jennifer Lopez montrera-t-elle un décolleté des fesses? Le prix du bitcoin sera-t-il supérieur ou inférieur à la fin du jeu? Un joueur proposera-t-il à sa petite amie sur le terrain après le match? (Si cela se produit dans les vestiaires, c’est un rythme difficile.)

Le Westgate SuperBook, qui se présente comme «le leader mondial des paris sur les propositions», a publié une liste de paris accessoires de 37 pages. Bovada a déjà plus de 600 paris sur son site Web et vise 1 000 avant le Super Bowl dimanche, y compris qui remportera le MVP – du Puppy Bowl. Comme Pat Morrow, le chef de la cote de Bovada, a déclaré à The Ringer, “Si nous pouvons mettre un prix sur quelque chose, nous allons absolument le mettre sur le site Web.”

“Il s’agit de tourner les yeux vers le Bovada et d’attirer des gens qui ne sont peut-être pas des parieurs sportifs traditionnels”, a-t-il déclaré. “Et si vous pariez sur le Puppy Bowl, vous n’êtes pas un parieur sportif traditionnel.”

Pour les parieurs sportifs moins traditionnels, nous à The Ringer avons compilé un guide de paris sportifs moins traditionnel. Certains de ces paris sont de bonnes recommandations. Plus ne le sont pas. Tous sont divertissants. (Si vous rencontrez des lignes déroutantes dans la nature, utilisez le calculateur de cotes d’Action Network pour comprendre les paiements impliqués. Tous proviennent du Westgate SuperBook, Bovada ou MyBookie.) Plongeons-nous.

Ceux sur le jeu

Total des verges au sol de Patrick Mahomes – supérieur ou inférieur à 31,5

Les chances: Plus – une mise de 1 $ gagne 0,91 $. Under – une mise de 1 $ gagne 0,91 $.

Le pari: Moins de 31,5

Une mise en garde à retenir pour le reste de ces paris, et aussi pour le reste du jeu pour toujours, est que la ligne ne représente pas ce que le bookmaker pense qu’il se passera. La ligne est un nombre qui, selon le bookmaker, attirera une somme d’argent égale des deux côtés. De cette façon, le paris sportifs peut collecter un petit pourcentage de tout le monde plutôt que de dépendre du résultat d’un jeu pour réaliser un profit.

Ceci est important à retenir pour les paris qui se croisent avec des récits publics. La précipitation de Mahomes a été l’une des plus grandes histoires des deux victoires en séries éliminatoires de Kansas City. Il avait exactement 53 verges au sol à chaque match, et le jeu le plus mémorable de la post-saison jusqu’à présent est la danse de touche de 27 verges de Mahomes pour un touché contre les Titans du Tennessee.

Avec ce jeu si frais dans l’esprit des gens, dessiner une action égale de chaque côté d’un pari nécessitait probablement un nombre supérieur à ce que les cotes auraient normalement considéré.

Mahomes a commencé 35 matchs dans sa carrière dans la NFL. Il a couru plus de 30 mètres en sept, ou un cinquième de sa carrière commence. Même si nous supprimons les huit premiers matchs de Mahomes de la saison 2019, alors qu’il souffrait d’une blessure à la cheville ou que c’était son premier match de retour d’une rotule luxée qui l’a mis à l’écart pendant deux matchs, Mahomes s’est précipité pour plus de 30 yards en six. de 27 départs. Les deux dernières semaines démentent le fait que Mahomes se démène généralement pour prolonger les jeux de passes, pas pour ramasser des yards.

Les 49ers n’abandonnent pas une tonne de verges au sol aux quarts-arrière. Ils ont permis à seulement trois quarts de percer 29 yards cette saison: Lamar Jackson (qui avait le plus de yards se précipitant de tous les quarts), Kyler Murray à deux reprises (qui était deuxième en se précipitant parmi les quarts) et Russell Wilson (qui s’est classé sixième). Mahomes n’est pas une statue, mais il n’est pas du tout le pousseur de ces joueurs. La ligne défensive et les secondeurs de San Francisco ont une vitesse d’élite, donc Mahomes n’a peut-être pas la place pour brouiller ce qu’il a apprécié lors de ses deux premiers matchs éliminatoires. Il a également réussi une grande partie de sa course à pied lorsque les adversaires étaient en couverture, mais les 49ers jouent la zone la deuxième plus grande de n’importe quelle équipe. Les défenseurs sont plus susceptibles d’affronter le quart-arrière dans la couverture de la zone, plutôt que de tourner le dos à la couverture de l’homme. Notamment, lorsque ces équipes ont joué lors de la semaine 3 de 2018, Mahomes s’est précipité cinq fois sur 7 yards, et c’était avant que les 49ers aient Nick Bosa ou Dee Ford.

Chiefs -0,5 au deuxième trimestre (notation au deuxième trimestre uniquement)

Les chances: Un pari de 1 $ gagne 1,10 $

Le pari: Les chefs remportent le deuxième trimestre

Les chefs partaient vite. En 2018, Kansas City était en tête de la ligue en ce qui concerne le score au premier trimestre (147 points) et la marge au premier trimestre (91). Cette année, les chefs ont eu besoin d’un peu plus de temps pour démarrer. Ils ont classé non. 5 au premier trimestre (90 points) mais a mené la ligue au deuxième trimestre (177) et au deuxième trimestre (plus-110). En séries éliminatoires, les Chiefs ont pris du retard sur les Texans 21-0 et les Titans 10-7 au premier trimestre, mais ont remporté leurs deuxièmes trimestres par une marge combinée de 42-10. La deuxième meilleure équipe dans la marge de score du deuxième trimestre est les 49ers, mais les Chiefs ont presque doublé le chiffre des 49ers (110 contre 60) et cela n’inclut même pas leurs totaux en séries éliminatoires.

Première pénalité – Chiefs de Kansas City

Le pari: Chiefs 1 $ gagne 0,83 $

Si l’offensive de Kansas City se débat dans un domaine, elle est passible de pénalités. Cela pourrait ressembler à la cueillette des lentes, mais les Chiefs semblaient souvent affronter des deuxième et vingtième cette saison.

Les Chiefs ont mené la ligue en pénalités pour détention défensive. Ils seront également exposés à un certain nombre de pénalités pour détention offensive tout en essayant de bloquer le front des 49ers.

Les personnes autour du jeu

Combien de fois le retour des Patriots 28-3 sera-t-il mentionné? (Plus ou moins 0,5 fois.)

Les chances: Plus – une mise de 1 $ gagne 0,60 $. Under – un pari de 1 $ gagne 1,35 $.

Le pari: Écraser comme si votre vie en dépendait.

Actions Apple en 1980. Bitcoin en 2016. La fin de ce pari en 2020. Ce genre d’opportunités ne se présente pas souvent, mais quand elles le font, elles peuvent changer la vie de tous ceux que vous connaissez et aimez. L’entraîneur-chef de San Francisco, Kyle Shanahan, était le coordonnateur offensif de l’équipe des Atlanta Falcons qui a fait exploser cette avance de 28-3 il y a tout juste trois ans. Ce match a été annoncé par Joe Buck et Troy Aikman, qui annonceront également le Super Bowl de cette année. L’idée que ni Buck ni Aikman ne mentionneraient ce jeu lors d’une émission de quatre heures est insondable.

L’émission montrera-t-elle la vidéo d’Andy Reid faisant le concours de botté, passe et coup de pied quand il était enfant?

Les chances: Oui, une mise de 1 $ gagne 2,50 $. Non: une mise de 1 $ gagne 0,25 $.

Le pari: Oui

Si vous n’avez pas eu la chance de voir Andy Reid, 13 ans (ou, comme le dit la vidéo, “Andrew Ried”) dominer ses concurrents dans une performance de passe-botté-coup de pied dominante, faites-vous plaisir.

Ce n’est pas non plus un exploit de perspective ou un enfant particulièrement petit à côté de lui. Voici Reid à côté de tous les autres enfants.

Il s’agit de Mark Ingram à côté de Derrick Henry ou Aaron Judge à côté de José Altuve ou Yao Ming à côté de J.J. Watt ou la façon dont ils ont filmé le Seigneur des Anneaux pour donner à Elijah Wood une apparence de moins de 4 pieds de haut.

Ce n’est pas seulement une vidéo virale. Cela se joue sur les émissions toutes les quelques années. Il est remis en circulation assez souvent pour qu’il soit surprenant que cela ne se produise pas.

Andy Reid mangera-t-il un cheeseburger avant la fin de la diffusion du Super Bowl?

Les chances: Oui, une mise de 1 $ gagne 12 $. Non: une mise de 1 $ gagne 0,01 $.

Le pari: Reste loin.

Quand Reid était enfant, il pouvait manger cinq cheeseburgers au chili de Tommy’s, une chaîne de restauration rapide de L.A. Cette histoire est plus crédible compte tenu des photos de lui quand il était enfant, mais il aime toujours ses cheeseburgers. Un jour après que les Chiefs ont remporté le match de championnat de l’AFC, on a demandé à Reid comment il avait célébré la victoire. “[Had a] cheeseburger et se coucha », at-il dit.

Si Reid remporte le Super Bowl, il n’est pas difficile d’imaginer un assistant – ou un parrain de hamburger avisé – lui tendant un cheeseburger sur le terrain. Mais doit-il finir le cheeseburger pour gagner le pari? Ou une bouchée suffira-t-elle? Nous avons appelé le responsable de la cote de Bovada pour clarifier.

“S’il prend une bouchée, je pense que ce serait assez dur de notre part de dire qu’il ne l’a pas terminé”, a déclaré Pat Morrow, le responsable des paris au Bovada. “Je vais donc enregistrer et dire s’il prend une bouchée d’un cheeseburger, nous noterons que 12-1 [bet] comme un gagnant. “

Le vainqueur des caucus de l’Iowa tweetera-t-il sur le Super Bowl pendant le match?

Les chances: Oui— 1 $ gagne 1,50 $. Non – 1 $ gagne 0,50 $

Le pari: Non

Quatre candidats sont en lice pour gagner les caucus de l’Iowa lundi, selon les prévisions de FiveThirtyEight: le sénateur du Vermont Bernie Sanders, l’ancien vice-président Joe Biden, l’ancien maire de South Bend Pete Buttigieg et la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren. (Biden et Sanders ont 70% de chances combinées.) Est-ce que l’un de ces quatre tweets pendant le match? Tweeter sur le football serait hors marque pour les quatre candidats. Tweeter pendant le jeu mais pas sur le jeu apparaît comme déconnecté. Sans surprise, aucun des quatre candidats n’a tweeté sur les 49ers ou les Chiefs cette saison. En février 2016, Bernie n’a pas tweeté lors du Super Bowl des Broncos-Panthers.

Il semblerait que le cours le plus probable soit les quatre s’abstiennent de tweeter pour cette fenêtre de quatre heures, mais l’un des candidats pourrait se lancer dans la mêlée pour répondre à la publicité du Super Bowl du président Donald Trump. La campagne Trump a acheté 60 secondes de publicité pour environ 10 millions de dollars plus tôt ce mois-ci pour correspondre aux dépenses de la campagne de Michael Bloomberg, qui aura également 60 secondes de publicité. Mais tout tweet répondant à une publicité est peu susceptible de mentionner le jeu lui-même.

Bien que nous ne connaissions pas le vainqueur des caucus à la fin de la partie, il est probable qu’aucun des quatre principaux candidats ne mentionne la partie en cours.

Qui gagnera le Puppy Bowl XVI?

Les chances: Team Fluff (-7,5) contre Team Ruff (+7,5)

Le pari: Équipe Ruff (+7,5)

Les cotes ressemblent beaucoup au magicien d’Oz. Nous nous en remettons à leur autorité car ils savent tellement que remettre en question leur jugement semble futile. Qui sommes-nous pour nous demander pourquoi les chefs sont favorisés par 1,5 point au lieu de 2,5? Le grand et puissant Oz a parlé.

Cette semaine, Bovada a publié une ligne pour le Puppy Bowl avec Team Fluff comme plus qu’un favori de touché par rapport à Team Ruff. C’est l’un de ces paris où vous vous demandez si les personnes qui définissent ces lignes ne sont que des personnes derrière un rideau. Quelles mesures possibles pourraient-ils utiliser pour arriver à cette conclusion? Nous les avons appelés pour le savoir.

«C’est certainement un processus moins scientifique», a déclaré Pat Morrow, directeur de la cote chez Bovada, à The Ringer à propos de la gamme Puppy Bowl. La ligne a été fixée par un constructeur de Bovada qui a parcouru la liste de Puppy Bowl en ligne, que vous pouvez faire vous-même sur ce lien. Voici à quoi ressemble un «joueur» sur chacune de ces listes.

Anis… Team Fluff… Chien de bétail australien / Labrador retriever… 19 semaines… Last Chance Animal Rescue, Maryland… Fait amusant: est son propre caisson de basses intégré





Planète des animaux



































Candy… Team Ruff… Chien de berger / boxeur anglais ancien… 16 semaines… Texas Old English Sheepdog Rescue, Texas… Anecdote: discret préfère les collations salées





Planète des animaux

“Sur la base de sa croyance, euh, pseudo-expert, [he] déterminé quelle équipe serait favorisée dans ce match », a déclaré Morrow. “Ces bols à chiots ont généralement un score élevé.”

Vous vous demandez peut-être pourquoi Bovada propose des paris sur le Puppy Bowl. (Au moins j’espère que vous l’êtes.) En fait, Bovada prend des paris sur le jeu depuis environ (grossièrement?) Cinq ans. La tradition a commencé lorsque certains employés qui attendaient avec impatience le coup d’envoi du Super Bowl dimanche ont allumé le Puppy Bowl avant le match. “Étant un groupe de dégénérés nous-mêmes, nous avons pensé,” OK, comment allons-nous passer le temps? “”, A déclaré Morrow. Ils ont donc commencé à jouer sur les jeux.

Ils se sont tellement amusés à jouer au Puppy Bowl qu’ils ont pensé qu’ils pourraient tout aussi bien le mettre sur le site Web. Croyez-le ou non, ils sont proches de la répartition 50-50 souhaitée avec de l’argent des deux côtés. Mercredi, 60% de l’argent avait été placé sur le Team Fluff favori contre 40% sur le Team Ruff.

Ce ne sont pas seulement les cotes et l’argent au début qui pensent que l’équipe Fluff a la patte supérieure. Simon Morris, producteur exécutif et showrunner de Puppy Bowl XVI, a déclaré que Team Fluff méritait d’être favorisé. “Team Fluff a beaucoup à prouver cette année, après la défaite de l’an dernier, alors ils sortent avec tout le feu dans le ventre et le plus grand peps dans leur démarche”, a écrit Morris par e-mail. “De plus, Team Fluff a des joueurs formidables comme Bert, qui est un mélange Weimaraner / Great Pyrenees, avec des prouesses athlétiques impressionnantes et de la force provenant de cette combinaison de races.”

C’est encourageant d’entendre, mais sur un terrain neutre, il est sage de prendre les points avec l’opprimé. Il est encore plus sage de prendre les points lorsque le favori a été décidé par un gars qui a cliqué sur un diaporama de 42 photos de chiens. Il est plus sage de se souvenir du Magicien d’Oz. Ni Dorothy, ni Scarecrow, ni le lâche Lion, ni le Tin Man n’ont vu à travers la ruse du sorcier. Ce fut Toto le petit terrier qui tira le rideau.

Qui sera nommé le chiot le plus précieux du Puppy Bowl XVI?

Les chances: Plus de 17,5 semaines – 1 $ gagne 1,30 $. Moins de 17,5 semaines – 1 $ gagne 0,59 $

Le pari: Moins de 17,5 semaines

Oui, il y a plus de paris Puppy Bowl. Le jeu présente des marionnettes âgées de 11 à 21 semaines. Les chiots plus âgés sembleraient mieux, mais Morris, le producteur exécutif de Puppy Bowl, dit que ce n’est pas le cas.

«Nous avons constaté que l’âge n’avait pas beaucoup tenu compte des performances dans le passé», a écrit Morris. «Souvent, nous voyons des chiots performants fidèles à leurs caractéristiques de race – comme les races plus« froides »comme les bouledogues (Betty cette année!) Seront aptes à rester sur la touche.»

Avec cette pépite clé d’informations privilégiées, Morris nous a fourni ses choix MVP.

“[Team] Le Cafecito de Ruff est un concurrent sérieux pour MVP », a écrit Morris. “Son énergie débordante vient du fait qu’il est en partie à crête chinoise et en partie de Yorkshire terrier, les deux races célèbres pour leur vivacité.”

De toute évidence, Cafecito est un joueur.

Cafecito… Team Ruff… Crested / Yorkshire terrier… 15 semaines… Miami-Dade Animal Services, Floride… Fait amusant: a également la moitié de son cœur à La Havane





Planète des animaux

Cafecito est originaire de Miami-Dade Animal Services, donc le Super Bowl est dans sa ville natale. Si Cafecito ne le ramène pas à la maison, Team Ruff a un autre favori MVP.

“[Team] Ruff’s Gina est également [MVP] mélanger », a écrit Morris. “Elle a beaucoup d’intelligence et est très rapide sur ses pattes, alors faites attention à elle aussi.”

Gina… Team Ruff… Labrador retriever / chow chow… 12 semaines… Last Chance Animal Rescue, Maryland… Fait amusant: toujours en train de maîtriser le défi du bouchon de bouteille





Planète des animaux

Gina a 12 semaines, tandis que Cafecito a 15 semaines. Cela signifie que la décision intelligente consiste à marteler les sous sur 17,5 semaines pour le MVP. Pendant que nous y sommes, prenez également “A-J” pour la première lettre du nom du MVP du Puppy Bowl au lieu de K-Z.

Les imprudents (éloignez-vous d’eux, pour l’amour de Dieu)

Andy Reid entraînera-t-il le Super Bowl dans une chemise hawaïenne?

Les chances: Oui— 1 $ gagne 14 $. Non – 1 $ gagne 0,01 $

Le pari: Pour l’amour de Dieu, éloignez-vous d’eux.

Andy Reid portait une chemise hawaïenne à la journée des médias. Cela a incité un pari qui permettrait aux gens de parier si Reid porterait une chemise hawaïenne pendant le Super Bowl. De toute évidence, il ne le fera pas, mais le retour sur un pari «non» est ridiculement faible – 1 à 100 cotes, soit un retour sur investissement de 1%. Cela signifie que pour gagner 10 $, quelqu’un devrait risquer 1 000 $ pour que Reid ne porte pas de chemise hawaïenne. Pour mettre ce type de décision financière en contexte, The Ringer a interviewé Josh Brown, un conseiller financier basé à New York qui a travaillé à Wall Street pendant 22 ans.

“Il n’y a absolument aucune raison pour qu’une personne sensible avec un cerveau qui travaille fasse ce pari”, a déclaré Brown. “Même s’il semble que ce soit de l’argent gratuit, s’il y a même 0,01% de chance qu’il puisse le faire, vous venez de faire littéralement le pari le plus stupide imaginable. C’est une répartition des risques à grande échelle. Ce qui signifie que vous ramassez des nickels devant un rouleau compresseur… même si vous gagnez, vous êtes toujours un schmuck. “

Darwin Thompson remporte le MVP du Super Bowl

Les chances: 200-1

Le pari: Mec.

Thompson est la sauvegarde de Kansas City. Recrue de sixième ronde recrue, Thompson n’a pas totalisé plus de 44 verges en un match cette saison.

“Je suppose que je dirais simplement aux gens qui placent ce type de paris: obtenez de l’aide”, a déclaré Brown. “Appelez une hotline, expliquez-leur ce que vous pensez faire ou ce que vous venez de faire et obtenez des conseils.

“Vous finissez par regarder le match et vous êtes le trou du cul pour qu’une merde bizarre se produise comme une sécurité pour les Chiefs et c’est tout ce qu’ils marquent. Les gens autour de vous qui essaient de regarder le match vont vouloir vous tuer. »

Pourtant, Brown est favorable aux paris sur les accessoires et veut que tout le monde oublie qu’il a dit cela si Thompson remportait le MVP du Super Bowl.

“Ce ne sont pas des investissements”, a déclaré Brown. «Ce sont des gens qui s’amusent. Cela est en grande partie symptomatique du marché haussier et de l’économie aussi bonne qu’elle est. Les gens ont juste plus d’argent pour faire des conneries stupides. »