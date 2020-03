Guide pour regarder le football ce week-end pendant la quarantaine

Le coronavirus Le football a stoppé la moitié du monde, mais les fans du sport roi n’ont pas été rendus orphelins par le ballon. Ce week-end, comme il le fait depuis la rupture des cinq ligues majeures, il diffusera le Australian A-League et en plus il y aura aussi un grand remplacement des fêtes historiques.

Pour cette raison, FIFA, qui débutera samedi, diffusera les meilleurs matchs de l’histoire des Coupes du monde sur son site Internet et sur sa chaîne YouTube. Movistar fera également de même avec les matchs de Ligue des Champions et de Ligue en plus de Real Madrid Television, qui remplacera les meilleurs matchs de l’histoire du club.

Football à la télévision

Samedi

Movistar LaLiga

Real Madrid – Barcelone (Saison 2019/2020): 15.00

Real Madrid – Barcelone (Saison 2013/2014): 21h00

Real Madrid – Barcelone (Saison 2016/2017): 22h50

Ligue des champions Movistar

Western Sydney Wanderers – Sydney F.C. : 09h30

Latium – Inter: 14,50 heures

Brisbane Roar – Newcastle Jets: 12 h

Télévision du Real Madrid

Real Madrid – Inter Milan (Coupe UEFA 84/85): 17h00

Real Madrid – Bayern Munich (Coupe d’Europe 87/88): 19 h 45

Dimanche

Movistar LaLiga

Valence – Atlético de Madrid: 13 h 00

Barcelone – Real Madrid (Saison 2012/2013): 21h00

Barcelone – Real Madrid (Saison 2015/2016): 23 heures.

Ligue des champions Movistar

Hellas Verona – Juventus: 15.05

Borussia Dortmund – PSG: 22h55

Télévision du Real Madrid

Real Madrid – Alavés (Saison 2002/2003): 12h00

Histoire que vous avez faite. Le neuvième: 17:20

Histoire que vous avez faite. Le douzième: 19h30

Histoire que vous avez faite. Le treizième: 23,40 heures