Guide TV de la semaine 4 de la XFL: calendrier, flux, écarts de points

Pendant trois semaines de la saison de la XFL, il ne reste qu’une équipe invaincue – et les Houston Roughnecks 3-0 seront confrontés à leur test le plus difficile de l’année dans la mesure où ils se rendront à Dallas pour un aperçu des éliminatoires potentiels contre le quart-arrière Landry Jones et les Renegades.

Le quart-arrière des Roughnecks, P.J. Walker, mène tous les joueurs de la course MVP avec 10 passes de touché en trois matchs, mais les Renegades se sont beaucoup améliorés depuis que Jones est revenu dans l’alignement de départ. Ailleurs dans la ligue, les DC Defenders tenteront de rebondir après une défaite contre les Vipers de Tampa Bay 0-3, et les Wildcats de LA tenteront de revenir à .500 sur la route à New York.

Toutes les informations de paris via BetMGM.

Voir nos classements XFL Power entrant dans la semaine 4.

Samedi 29 février

LA Wildcats (1-2) aux New York Guardians (1-2)

Temps: 14h00. ET

Emplacement: Stade MetLife

Canal: abc

Courant: Regarder l’application ESPN / ESPN

Écart de points: Wildcats -8

Plus / moins: 39

Seattle Dragons (1-2) à St. Louis BattleHawks (2-1)

Temps: 17h00. ET

Emplacement: The Dome at America’s Center

Canal: RENARD

Courant: Fox Sports Go

Écart de points: BattleHawks -12

Plus / moins: 38,5

Dimanche 1er mars

Houston Roughnecks (3-0) aux Dallas Renegades (2-1)

Temps: 16h00. ET

Emplacement: Globe Life Park à Arlington

Canal: FS1

Courant: Fox Sports Go

Écart de points: Roughnecks -2,5

Plus / moins: 50

DC Defenders (2-1) aux Tampa Bay Vipers (0-3)

Temps: 19h00. ET

Emplacement: Stade Raymond James

Canal: ESPN 2

Courant: Regarder l’application ESPN / ESPN

Écart de points: Défenseurs -2.5

Plus / moins: 44,5

