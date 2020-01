Guido Pella, premier Latino au deuxième tour de l’Open d’Australie

20 janvier 2020, 9 h 44 Melbourne, Australie 20 janvier (Prensa Latina) Le joueur de tennis Guido Pella d’Argentine a battu le local John-Patrick Smith 6-3, 7-5 et 6-4 ici aujourd’hui et est le premier Latino qui passe au deuxième tour de l’Open d’Australie, le premier Grand Chelem de l’année.

Après ses débuts victorieux, Pella, classé 22e au classement mondial, rivalisera avec Grégoire Barrère de France.

À cette première date, son coéquipier Juan Ignacio Londero a été éliminé 6-4, 6-2, 6-0 et 6-4 contre le Bulgare Grigor Dimitrov.

Domitrov, numéro 20 de l’ATP et chef de série numéro 18, j’ai besoin de deux heures et trente-quatre minutes pour se débarrasser du Sud-Américain qui a cassé le service 6 fois, au premier service, il avait une efficacité de 80%, a commis trois doubles fautes et a obtenu 70 pour cent des points à servir.

L’Open d’Australie 2020 est un tournoi de tennis qui se déroule sur les courts en dur de Melbourne Park du 20 janvier au 2 février et est le premier tournoi du Grand Chelem de l’année.

mem / kia

.