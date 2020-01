Guillermo Carmona, nouveau directeur des Industriels au baseball de Cuba

22 janvier 2020, 15: 3 La Havane, 22 janvier (Prensa Latina) Guillermo Carmona dirigera tactiquement l’équipe industrielle des 60 National Baseball Series of Cuba, a-t-on appris aujourd’hui dans cette capitale, lors d’une conférence de presse.

La décision, adoptée par la Direction provinciale des sports de La Havane, avait parmi ses arguments l’expérience de l’entraîneur de 57 ans, dont la candidature a été soutenue par le mentor sortant, le roi Vicente Anglada.

Anglada, champion du tournoi de l’île au cours des années 2003, 2004 et 2006, avait Carmona dans son équipe de travail au cours des deux dernières saisons et a souligné son travail en tant qu’entraîneur de la troisième, quatrième place de l’équipe de l’édition 59 récemment terminée.

Les expeloteros Carlos Tabares et Rudy Reyes, ainsi que l’entraîneur Erlis Garrido étaient également envisagés à l’époque pour combler le poste vacant; Cependant, l’expérience de Carmona en tant que mentor a soutenu ses prétentions à prendre ses fonctions.

Il y a deux ans, en 2017, le représentant était sur le point de prendre le commandement de l’équipe phare du baseball dans la plus grande des Antilles, mais à la dernière minute, Víctor Mesa a été élu, après être passé par Villa Clara et Matanzas.

Carmona reprendra les rênes des Lions de La Havane après les avoir guidés lors de trois campagnes, avec l’équilibre d’un sous-titre et d’une troisième place, entre 1998 et 2001, avec un moment épique où il a perdu la finale 1999 à Santiago de Cuba.

En outre, le stratège, ayant une expérience du baseball en Italie, où il a travaillé pendant près de neuf ans, a dirigé Metropolitanos, aujourd’hui disparu et deuxième équipe de la capitale cubaine, pendant quatre saisons au cours de la période 1994-1998.

Fondée en 1961, Industriales compte le plus de followers parmi les 16 équipes participant au tournoi de l’île et est le plus grand vainqueur de l’histoire, avec un total de 12 couronnes dans ses vitrines.

oda / jdg

