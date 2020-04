Guillermo Rojas, positif avant le départ de la série Le Mans

De l’écriture

Journal La Jornada

Dimanche 5 avril 2020, p. a11

Le pilote mexicain Guillermo Rojas, champion en titre des European Le Mans series, a pris avec réserve l’ajustement provisoire du calendrier lancé par l’organisation du championnat prototype 2020, coupé de six à cinq dates, avec une pré-saison sur le circuit français de Paul Ricard le 13 et 14 juillet. Ce n’est pas aussi grave que cela aurait pu être, ils ont juste sacrifié la date de Silverstone (Angleterre). Nous attendons toujours l’évolution de Covid-19 dans le monde. Il faut également voir qu’il est possible de voyager en Europe. Il y a au moins un calendrier provisoire, a déclaré le pilote, qui subit entre-temps des routines physiques intenses à son domicile de Mexico.

