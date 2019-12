Gunners et Blues XI prévus alors que Frank Lampard affronte Mikel Arteta en Premier League

Arsenal et Chelsea entrent en affrontement dimanche en Premier League sachant qu'ils ont tous deux besoin de victoires.

Un match nul avec Bournemouth et une défaite contre Southampton, respectivement, le lendemain de Noël ont laissé les deux clubs cruellement maigres, mais leurs managers – deux anciens joueurs – peuvent-ils inverser la tendance?

. – .

Mikel Arteta a été agréablement surpris par ce qu'il a vu de ses joueurs d'Arsenal

Au Vitality, il y a eu quelques tirs verts pour les Gunners contre Eddie Howe’s Cherries mais ils n’ont pas pu trouver de but gagnant, tandis que la défense des Blues a été montrée deux fois par les Saints dans un affichage amèrement décevant.

Le patron d'Arsenal, Mikel Arteta, souhaite en voir plus de son côté après leur frayeur festive sur la côte sud.

"Je suis satisfait de beaucoup de choses que j'ai vues et de beaucoup de choses que nous avons pratiquées qui se sont produites", a déclaré l'ancien capitaine des Gunners.

«Je ne suis pas content que nous n'ayons pas gagné le match mais heureux dans l'ensemble. En termes d'attitude, de désir et d'engagement, c'était mieux que ce à quoi je m'attendais. »

Le patron des Blues, Frank Lampard, était moins fasciné à ses côtés le lendemain de Noël.

"Nous contrôlons une grande partie du ballon mais nous n'en faisons pas assez avec le ballon autour de la surface", a-t-il déclaré.

«Je pense que c'est l'histoire pour nous depuis un certain temps, pas seulement ces derniers temps. Nous devons nous améliorer parce que nous avons besoin d'un meilleur dossier à domicile.

«Ce que nous devons faire, les joueurs sur le terrain, qui qu'ils soient, doivent marquer des buts et marquer des buts. C’est la chose la plus difficile à faire dans le football. C’est un défi pour nous tous. »

. – .

L'équipe de Lampards a présenté un autre résultat inférieur à la norme à domicile contre Southampton

Nouvelles de l'équipe d'Arsenal

Pour les Gunners, Sokratis Papastathopoulos est un doute après un coup à la tête et pourrait être remplacé par Shkodran Mustafi, tandis que Kieran Tierney et Sead Kolasinac sont absents.

Mais Arteta pourrait faire appel à certains joueurs de retour avec Calum Chambers de retour de suspension, tandis que Gabriel Martinelli, Dani Ceballos et Rob Holding pourraient également être en forme à un moment donné du match.

Mesut Ozil a été remplacé pendant le match avec Bournemouth afin de pouvoir prendre un nouveau départ aux Emirats avec Arteta prêt à lui donner une chance de regagner sa place de départ.

Comment Arsenal pourrait regarder contre Chelsea

Est-ce que l'équipe d'Arsenal que Mikel Arteta choisira pour affronter Chelsea?

Nouvelles de l'équipe de Chelsea

Pour les Bleus, Lampard devra peut-être évaluer l'aptitude de Reece James, qui a raté la défaite contre Southampton.

En dehors de cela, il semble qu'il n'y ait pas de nouveaux soucis laissant juste Marco van Ginkel et Ruben Loftus Cheek hors de l'équipe.

Comment Chelsea pourrait regarder contre Arsenal

Est-ce que l'équipe de Chelsea que Frank Lampard choisira pour jouer Arsenal aux Emirats?

