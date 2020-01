Guti et la façon dont nous nous souvenons des athlètes imparfaits et oubliés depuis longtemps

Sans raison particulière, je me suis réveillé ce matin en pensant à Guti. Eh bien, je me suis réveillé en pensant à mes footballeurs préférés qui ont été perdus au fil du temps parce que ce n’étaient pas les quelques autres mondes dont on se souviendra pour toujours.

Guti en fait partie.

Le football est plein de ces joueurs. Ce sont des classes moyennes, qui peuvent être merveilleuses et divertissantes à leur époque mais, parce que les jeunes talents les remplacent inévitablement, les souvenirs de leur carrière s’érodent rapidement. Plus nous traversons le cycle des saisons, plus il est difficile de rappeler ces joueurs de la classe moyenne. Mais chacun de nous a des joueurs de cette classe moyenne que nous aimons, et même si nous ne nous souvenons pas de chaque match auquel ils ont joué exactement, il y a encore quelques moments auxquels nous nous accrochons et que nous chérissons.

Je me suis réveillé ce matin en pensant à la passe de Guti à Zinedine Zidane contre Séville de la saison 2005-06:

La recherche de ce laissez-passer m’a amené à passer un peu de temps à regarder des vidéos de lui sur YouTube. Je voulais le regarder déambuler à nouveau, sa course aux jambes arquées, la façon dont il a dérivé intact face à ses adversaires. Je voulais voir combien de ses grands moments je me souvenais encore, et lesquels étaient oubliés ou simplement condensés en vidéos de temps forts.

Quand j’étais plus jeune, je taquinais mon frère aîné, un fan de Barcelone, que Guti était le seul milieu de terrain avec le nom de famille Hernandez qui comptait vraiment. Ce n’était pas un argument sur la qualité globale: Xavi était beaucoup plus raffiné et, à la fin, est devenu l’un des grands noms à ne jamais oublier.

Mon argument était plutôt une affection personnelle. J’aimais Guti précisément parce qu’il n’a jamais pu se réaliser pleinement. Je l’aimais parce qu’il était imparfait: incroyablement talentueux, mais arrogant, snob, et la chose la plus proche d’un football Mean Girl jamais vue. Un homme capable de l’incroyable qui ressemblait et se comportait comme une rockstar. Je me souviens encore et chéris le souvenir de son refus de se présenter comme remplaçant contre Malaga en 2009, une crise de colère qui l’a vu abandonner le prochain match de Juande Ramos.

La passe à Zidane contre Séville est l’un de ces moments rockstar. Tout était super en lui: une vision ridicule, des capacités et le courage d’essayer quelque chose d’aussi spectaculaire.

Guti et sa passe (et cette autre passe contre le Deportivo) sont de merveilleux rappels de ce qui rend le football si passionnant. Au sein de ces cycles saisonniers sans fin où les trophées sont gagnés et perdus, où les joueurs viennent, vont et sont oubliés, il y a des moments de beauté à couper le souffle. Des moments, par exemple, où un milieu de terrain gaucher prissy rit de la chose sensée et décide à la place de faire l’inattendu. Ces moments nourrissent de précieux souvenirs, puis, un jour, un fan qui adorait que le milieu de terrain puisse se réveiller et être rempli de joie rien qu’en se remémorant l’éclat habile de la passe.