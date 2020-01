Haaland triplet stars à Dortmund retour contre Augsbourg

18 janvier 2020, 12 h 45 Augsbourg, Allemagne 18 janvier (Prensa Latina) Le Borussia Dortmund a battu Augsbourg 5-3 avec le triplet du jeune Erling Haaland pour rester quatrième au classement général de la Bundesliga allemande de Fútbol.

Les locaux ont commencé avec impétuosité au point d’ouvrir le score à la minute 34 de la première mi-temps grâce à Florian Niederlechner, qui tire avec sa droite de très près du centre du but, assisté de Ruben Vargas.

Avec le 1-0, ils sont allés à la pause et ont prolongé la différence dès qu’ils ont commencé le temps complémentaire lorsque Marco Richter avec une main droite a envoyé le ballon du côté gauche du but à côté du bâton.

C’est alors que le Dortmund a réagi après une passe de Thorgan Hazard à Julian Brandt qui l’a fait du centre de la zone à la place de droite lorsque la 48e minute a passé.

Niederlechner, à 54 ans, a répété la dose pour mettre le 3-1 sur le bord et accueillir son équipe sur le chemin de la victoire avec un tir du côté droit du but, assisté de Philipp Max.

La situation qui prévalait dans le match a provoqué un changement au Borussia Dortmund, avec l’entrée sur le terrain d’Erling Haaland, au final, le principal protagoniste des noirs-jaunes, remplaçant Lukasz Piszczek.

Sans attendre longtemps et après avoir reçu une bonne passe, Haaland (58) a connecté un tir qui est entré directement par le coin inférieur droit, pour terminer un excellent jeu collectif; en même temps que Jadon Sancho (61 ans) signe la cravate lorsqu’il fait irruption dans la surface après une belle carrière solo et dribble au corps à corps le gardien de but pour marquer un but vide.

Encore une fois, Haaland a eu sa chance lorsque Thorgan Hazard a passé le ballon sur ses pieds et il n’a pas pardonné à la porte vide de mettre son nom au but du retour alors qu’il semblait que la fatigue avait fait une brèche dans la performance des locaux.

Toujours désireux de prolonger l’avantage, Haaland a marqué son treizième jour après que Marco Reus ait envoyé une superbe passe dans le trou qui s’est transformée en but avec un tir rapproché depuis le coin inférieur gauche pour la finale 3-5.

Avec la perte de ces trois points, Augsbourg continue à la dixième place avec 23 unités, tandis que Dortmund est quatrième avec 10 autres.

Dans les autres défis de la date, Cologne (13) a remporté une importante victoire 3-1 contre Wolfsburg (9), le Werder Brême (16) a battu Düsseldorf 1-0 (17), bien que les deux équipes restent dans les positions de descente; Hoffenheim (8) a perdu 1-2 contre l’Eintracht Frankfurt (11) et Mayence (15), juste à la limite, a perdu le même score contre Fribourg (6).

agp / kia

