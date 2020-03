Habituez-vous à entendre le nom de Christian Wood

Depuis l’époque de Linsanity, la NBA n’a pas vu d’évasion plus improbable que Christian Wood. La montée du grand homme des Pistons au cours du mois dernier est l’une des meilleures histoires de Cendrillon de la ligue depuis longtemps.

Wood a ressemblé à une star dans les 12 matchs depuis que Detroit l’a placé dans la formation de départ. Les sommets comprennent un record de carrière de 30 points et 11 rebonds contre le Jazz et 29 points sur 16 tirs contre le Thunder. Même les bas ont été plutôt bons. Wood a été incroyablement constant, marquant au moins 20 points huit fois et marquant moins de 17 points une seule fois. Il a remporté au moins huit rebonds à chaque match.

Tout cela s’ajoute à une ligne de statistiques époustouflante: 22,0 points sur 54,0 pour cent au total, dont 37,3 pour cent sur 3, 10,2 rebonds, 2,0 passes décisives, 0,9 bloc et 0,7 interceptions.

Ce qu’il fait ne devrait pas être possible. Wood, comme Jeremy Lin, est entré dans la ligue en tant que joueur autonome non repêché. Mais Lin n’était que dans sa deuxième équipe NBA quand il est devenu un héros folk improbable. Wood, âgé de 24 ans, en est à sa cinquième en quatre saisons. Il a rebondi dans la ligue pendant si longtemps qu’il faisait partie du processus original à Philadelphie. De là, il a fait escale à Charlotte, Milwaukee et à la Nouvelle-Orléans. Rien ne lui a jamais été remis. Wood a dû gagner une bataille de camp d’entraînement à Détroit avec Joe Johnson, qui venait de remporter le titre de MVP du Big3, juste pour faire partie de la liste cette saison.

Il est difficile de ne pas imaginer ce qui aurait pu se produire si les pélicans avaient gardé Wood après sa solide arrivée à la saison dernière, le premier signe de quelque chose de plus, et avaient pu le jumeler avec Zion Williamson. Mais aller aux Pistons était la meilleure chose qui aurait pu arriver à Wood. Ils ont été la première équipe à lui donner vraiment une chance de jouer. Wood a joué plus de deux fois plus de minutes pour Détroit cette saison (1 286) que pour ses quatre premières équipes combinées (503). Sa récente explosion n’est pas complètement sortie de nulle part. Il était l’une des réserves les plus productives de la ligue au cours de la première moitié de la saison.

Wood n’est pas non plus le cas d’un joueur qui affiche des statistiques vides sur une mauvaise équipe. Détroit a été beaucoup mieux avec Wood au sol, qu’il soit partant ou réserviste. Regardez les divisions de l’équipe avant l’échange Andre Drummond (lorsque Wood était en moyenne de 18,0 minutes par match) et après (33,8 minutes):

L’impact de Christian Wood

Christian Wood



Note nette avec lui



Note nette sans lui













Christian Wood



Note nette avec lui



Note nette sans lui















Pré-commerce



plus-3,7



moins-6,2











Post-commerce



moins-1,2



moins-26,0

Le bois a été la seule chose à maintenir les pistons à flot. Des blessures à Blake Griffin, Reggie Jackson et Luke Kennard ont empêché Detroit de faire sa pression habituelle pour le non. 8 têtes de série (les Pistons ont remporté entre 37 et 44 matchs au cours de chacune des quatre dernières saisons), de sorte que le front office a appuyé sur le bouton de réinitialisation de toute la franchise à la date limite. Il n’y a plus beaucoup de talent sur la liste après avoir échangé Drummond pour des pièces de rechange puis racheté Jackson et Markieff Morris. Même Derrick Rose, leur seul buteur encore éprouvé, a été dans et hors de la formation.

Tout le chiffre d’affaires a empêché Wood de trouver un rôle stable. Il n’a pas été dans une formation qui a joué plus de 75 minutes cette saison. Mais il trouve toujours un moyen d’avoir un impact sur le jeu, peu importe avec qui il joue.

Cela a du sens lorsque vous décomposez son jeu. Il n’y a rien de flou dans ses chiffres. Le bois est une licorne légitime avec une combinaison bizarre de taille (6 pieds 10 et 214 livres avec une envergure de 7 pieds 3), de compétence et d’athlétisme.

Il a une portée allant jusqu’à la ligne des 3 points et possède un toucher doux. Il tire 37,5% de 3 sur 2,2 tentatives par match et 75,2% de la ligne des lancers francs cette saison. La rumeur s’est déjà répandue sur son pull. Les défenses ne le laissent plus ouvert sur le périmètre. Wood a une libération rapide et il est si long que les défenseurs doivent rester attachés à lui pour même déranger son tir:

Il les a à sa merci à ce moment-là. Le bois peut mettre la balle sur le sol, atteindre le panier en une ou deux étapes, puis finir par-dessus n’importe qui. Regardez ce qu’il a fait à Nerlens Noel et Steven Adams lors d’un match contre le Thunder la semaine dernière:

La capacité de finir à l’intérieur lui permet d’être productif même les nuits où son pull ne tombe pas. Wood est le rare tronçon 4 qui sert également de jante 5. Il est dans le 85e centile des joueurs de la ligue sur les tentatives de repérage cette saison et dans le 95e centile chez les hommes.

L’autre chose unique à propos de Wood est que sa polyvalence s’étend à l’autre extrémité du sol. Il maintient les joueurs adverses à seulement 54,2 pour cent en tirant sur la jante, un nombre respectable qui le place juste devant Drummond. Mais ce qui le rend vraiment spécial, c’est sa capacité à garder le périmètre. Il n’y a pas beaucoup de joueurs de sa taille qui peuvent rester devant des joueurs comme Chris Paul, De’Aaron Fox et CJ McCollum sur les interrupteurs:

Wood a prouvé qu’il peut réussir dans presque tous les rôles. Il peut étirer le sol comme un attaquant et défendre les petits joueurs sur le périmètre tout en étant capable de jouer le rôle de centre dans les alignements de petites balles.

Alors, comment cela s’est-il passé exactement? Comment un joueur aussi talentueux que Wood a-t-il pu être ignoré et transformé en compagnon de carrière? Les gens à qui j’ai parlé dans toute la ligue soulignent plusieurs facteurs.

Cela a commencé avec sa décision de devenir pro après deux saisons à l’UNLV. Il était un maigre de 20 ans avec un pull tremblant à ce moment-là. Il n’a pas fait beaucoup de 3 au collège (26,1% sur 2,2 tentatives par match) et n’était pas assez fort pour jouer à l’intérieur au niveau suivant. Il n’y avait pas de rôle évident pour lui. Son talent lui a valu quelques formations NBA, mais uniquement en tant que joueur théoriquement utile qui ne pouvait pas vraiment aider une équipe.

Il y a un processus de développement naturel pour les grands hommes avec de longues montures au début de la vingtaine. Il leur faut du temps pour prendre du poids. Regardez comment Brandon Ingram et Giannis Antetokounmpo se sont renforcés au cours des dernières années. La différence pour Wood est qu’il était un agent libre non repêché sans contrat garanti, donc les équipes n’étaient pas disposées à l’attendre pour mûrir physiquement. Il a continué à se retrouver du mauvais côté d’une crise des chiffres à la fin de la liste.

Devenir plus fort a été un multiplicateur de force pour Wood. Il a toujours réussi à marquer une fois qu’il est arrivé aux bons endroits sur le sol. Désormais, les défenseurs ne peuvent plus l’éloigner de son chemin. Il peut terminer par le contact.

L’autre changement que Wood a apporté est d’apprendre à jouer dans un rôle plus petit en attaque. Un joueur de sa taille capable de tirer le dribble passe la majeure partie de sa vie à marquer des défenseurs surpassés sans avoir à essayer beaucoup en défense. Cela n’allait pas voler en NBA, où les entraîneurs ne donneraient pas de minutes aux joueurs de banc qui font des missions défensives et essaient d’en faire trop en attaque.

Tout n’a pas été facile pour Wood à Detroit. Il y a eu des moments cette saison où l’entraîneur des Pistons, Dwane Casey, a placé Wood au banc et lui a donné des CD DNP parce qu’il n’exécutait pas correctement le schéma défensif de l’équipe. Être au bon endroit au bon moment en défense lui a finalement permis de rester au sol et de montrer ce qu’il pouvait faire d’autre.

Wood fait davantage confiance à ses coéquipiers des deux côtés du ballon. Il ne force pas les choses en attaque. Sa capacité à marquer en tête-à-tête est encore principalement théorique – il est dans le 22e centile des meilleurs buteurs cette saison et le 10e centile dans les isolements. Wood marque en donnant le ballon et en lui faisant confiance qu’il lui reviendra lorsqu’il sera ouvert au lieu de constamment chercher son propre coup.

La meilleure partie de toutes: le bois a encore tellement de place pour s’améliorer. Il ne deviendra plus fort qu’à mesure qu’il avance dans la vingtaine. Et il ne fait qu’effleurer la surface de ce qu’il peut faire pendant que les défenses s’adaptent à lui. Ils envoient maintenant des équipes doubles pour la première fois. L’expérience de ces lectures l’aidera à s’améliorer encore plus.

Wood gagnerait également à jouer avec un garde d’élite. John Collins est le seul autre joueur de la NBA qui tire mieux que 60% sur 2 et 35% sur 3 sur le même nombre de tentatives que Wood. Et il n’y a personne comme Trae Young qui installe Wood. Il a été formidable dans les opportunités limitées qu’il a reçues avec Jackson (plus-11,6 en 216 minutes) cette saison.

La grande question pour Wood est de savoir ce qui se passera ensuite. Son chemin inhabituel vers la célébrité lui donne plus de liberté que ses pairs. Wood aura 25 ans en septembre et sera un agent libre sans restriction cet été. Les anciens choix de premier tour de son âge sont tous des agents libres restreints dont les équipes peuvent égaler n’importe quelle offre reçue sur le marché. Le bois peut signer n’importe où sans aucune attache.

Il pourrait être l’agent libre le plus intriguant de la ligue. Il n’y a pas grand-chose une fois que vous avez dépassé Anthony Davis, qui va certainement signer à nouveau avec les Lakers. La plupart des meilleurs agents libres sans restriction sont des joueurs dans la trentaine comme Danilo Gallinari et Marcus Morris, tandis que les agents libres restreints tels que Brandon Ingram et Bogdan Bogdanovic auront probablement des offres équivalentes.

Les Pistons ont beaucoup d’espace pour les bouchons et seront très motivés pour garder Wood. Mais il est une cible logique pour toute équipe en reconstruction avec un espace de plafond important comme les Hornets, les Hawks et les Knicks. Une guerre d’enchères pourrait s’ouvrir. La chance d’acquérir un jeune joueur avec All-Star à l’envers sans rien abandonner dans le processus ne se présente pas souvent.

Wood ne jouera plus longtemps dans l’obscurité. Il sera bientôt un nom familier.

