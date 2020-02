Hakim Ziyech révèle ce que Frank Lampard a dit pour le convaincre de signer pour Chelsea

Hakim Ziyech a dévoilé le rôle joué par Frank Lampard dans sa décision de signer pour Chelsea.

La star de l’Ajax a maintenant conclu des conditions personnelles sur un contrat de cinq ans pour rejoindre les Blues cet été, les géants de la Premier League déboursant 33 millions de livres sterling pour les services de l’international marocain.

.

Hakim Ziyech devrait ajouter de la qualité à l’attaque passionnante de Chelsea

Chelsea avait poursuivi Ziyech dur dans le but de tirer le joueur de 26 ans loin de l’Ajax dans la fenêtre de janvier, mais a été repoussé par les géants d’Amsterdam.

Les Blues ont toutefois rapidement agi pour faire la première signature de l’ailier Lampard en tant que manager de Chelsea, et maintenant le roi d’assistance a révélé comment le patron de Stamford Bridge l’a vendu à vie dans l’ouest de Londres.

“Je suis en contact avec lui depuis quelques semaines”, a déclaré Ziyech à la chaîne YouTube officielle de l’Ajax.

«Au début, principalement par téléphone. Nous avons eu quelques longues conversations sur son approche, le style de jeu, le club, sur moi personnellement.

«Et plus tard, nous avons beaucoup envoyé des SMS. Il m’a dit qu’il me suivait depuis un moment. Il m’a donné une bonne impression et cela a également été important pour la décision. »

YouTube / AFC Ajax

Ziyech a discuté de son déménagement à Chelsea dans un reportage sur la chaîne YouTube de l’Ajax

L’expert du football néerlandais Marcel van der Kraan à propos de la signature de Chelsea par Hakim Ziyech – “ Les fans l’adoreront ”

Ziyech a marqué plus de 20 buts par saison pour trois campagnes à l’Ajax et a joué dans deux matches de phase de groupes de la Ligue des champions contre les Bleus.

L’attaquant de l’Ajax a révélé qu’il restait un grand fan des capacités de Lampard en tant que joueur et savoure la chance d’apprendre du patron de Chelsea.

“En son temps, il était un si grand joueur et il était un milieu de terrain, donc je peux apprendre beaucoup de lui”, a ajouté Ziyech.

«À cet égard, j’ai beaucoup à apprendre. J’ai eu un bon sentiment après nos discussions et ce sentiment est devenu plus fort. Il n’y avait aucun doute dans mon esprit.

«Je suis heureux, fier, excité et j’ai hâte (de rejoindre Chelsea). C’est un grand club dans une grande compétition. J’aime le style de jeu, ils jouent vraiment au football offensif, et c’est quelque chose qui me convient et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai choisi. »

.