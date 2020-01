Halsey et Selena Gomez recherchent toutes deux la tranquillité d’esprit

“Vous me surpassez mes médicaments”, ronronne Selena Gomez sur une nouvelle chanson intitulée “Fun”, une fantaisie de bubble-funk qui n’est pas drôle, exactement, même si elle réussit à rendre le son amusant épuisant. “Ouf, amusant!” Murmure-t-elle à quelques reprises alors que le chœur ronfle avec une extase fatiguée, un ad-lib qui se double d’une demande formelle de sieste.

“Fun” est bookended, sur son excellent nouvel album, Rare, par le slinky “Kinda Crazy” (“Je pense que tu es un peu fou / Et pas le bon genre, bébé”) et le doux provocateur “Cut You Off” ( ce qui implique à la fois de couper un ex-amant moche et, comme exercice de santé mentale après la rupture, ses propres cheveux). Gomez est une pop star de 27 ans (en date de mardi, Rare est son troisième album n ° 1 consécutif) qui dégage à la fois un savoir-faire vétéran et une fatigue vétéran terriblement comparable; “Je resterai vulnérable”, poursuit le chœur tranquillement triomphant de la deuxième meilleure chanson de l’album, telle que livrée par une célébrité audacieuse qui a subi une greffe de rein de haut niveau en 2017 et une “ dépression émotionnelle ” signalée par TMZ en 2018.

Gomez a vécu de nombreuses vies au cours des 13 dernières années; elle a oublié plus sur la célébrité pop de l’ère Instagram que la plupart de ses pairs ne le sauront jamais. Rare conclut avec l’équipe claustrophobe Kid Cudi «A Sweeter Place»; mon compte Spotify est récemment passé directement de cette piste à «Tell Me Something I Don’t Know», un jam pop-punk 2008 violemment énergique de la toute première heure de gloire de Gomez sur Disney Channel. C’était facilement l’expérience algorithmique la plus discordante que j’ai eue depuis des années, et cela impliquait deux chansons chantées par la même personne.

“Je devrais vivre le rêve / Mais je vis avec une équipe de sécurité”, déplore Halsey sur une nouvelle chanson intitulée “Still Learning”, une lamentation de renommée de prison anxieusement rebondissante qui réussit grandement à faire sonner la célébrité pop comme pas de plaisir du tout. La chanson est enregistrée, sur le nouvel album de Halsey, Manic, agitée et fascinante, par une ballade étrange à son futur enfant à naître appelé “More” (“Et quand vous décidez qu’il est temps d’arriver / je vous ai aimé toute ma vie” ») Et une méditation post-célébrité plus légère mais aussi plus sévère appelée« 929 », qui se fixe sur tout ce que la célébrité pop ne peut pas commencer à réparer. (“Et j’ai regardé le ciel à Milwaukee / Et j’espérais que mon père m’appellerait enfin.”) Sans notre vieux pote Eminem, Manic serait une serrure comme le Billboard’s no. 1 album la semaine prochaine; avec Rare, cela fait déjà deux albums pop surprenants en 2020, faisant valoir que le succès extravagant est la condition la plus épuisante de tous.

Un lien plus frivole entre ces deux enregistrements, bien sûr, est qu’ils ont tous deux déjà engendré non. 1 célibataires sur la rupture avec deux autres stars de la pop célèbres. Le meilleur morceau de Rare de Gomez est de loin la formidable ballade de pouvoir “Lose You to Love Me”, tous les accords de piano luxuriants et le pathos aussi isolement que soulagement; c’est ma chanson préférée par n’importe qui depuis des mois, et largement soupçonnée d’être une lettre post-amour à un Justin Bieber. Pendant ce temps, Halsey est beaucoup plus sévère “Without Me”, qui a frappé non. 1 depuis janvier 2019 et semble donc un peu dépassé sur Manic, s’adresse plus ou moins explicitement à votre autre vieux copain, G-Eazy; même accord, peut-être, avec sa lope country “You Should Be Sad”, dont le refrain présente la dureté comme son propre soulagement:

Mais vous n’êtes pas la moitié de l’homme que vous pensez être

Et vous ne pouvez pas remplir le trou à l’intérieur de vous avec de l’argent, des filles et des voitures

Je suis tellement content de n’avoir jamais, jamais eu de bébé avec toi

Parce que tu ne peux rien aimer à moins qu’il y ait quelque chose dedans pour toi

Ce ne sont que des anecdotes de célébrités, bien sûr, mais comme Taylor Swift (sans doute) et Ariana Grande (sans conteste) ont aidé à le prouver, les anecdotes de célébrités peuvent être un élément crucial de la musique pop transcendante. Rare est le meilleur et, malgré sa redoutable liste de producteurs et de cow-boys, un album plus cohérent, un funhouse électro-pop désespéré mais sans pitié, confessionnel mais non exploitant. (Le duo de compositeurs de Justin Tranter et de la star de la pop discrète Julia Michaels, tous deux présents ici sur “Lose You to Love Me” et la pétillante pétillante “Look at Her Now”, sont des acteurs clés de la nouvelle et meilleure phase de Gomez.) Elle est un livre ouvert juste assez loin. «Bien sûr, il y a eu quelques moments dans ma vie où j’ai ressenti:« Pourquoi? Pourquoi moi? », A déclaré Gomez au Wall Street Journal Magazine au début du mois de janvier, évoquant ses diverses batailles publiques avec diverses menaces pour sa santé. “Mais maintenant, je vois cela comme:” Au moins, je peux m’identifier à plus de gens. “”

Cette question de la relativité anime également le maniaque de Halsey, qui est une affaire beaucoup plus sauvage et plus dispersée, sur le plan sonore et autre, se balançant de la fureur de l’alt-rock des années 90 (le cri de l’aide et / ou du sexe au téléphone “3am” sonne comme tous les groupes de n’importe quelle année de Warped Tour se séparant simultanément) à la chanson de la torche de l’espace-pays “Beautiful Stranger” (qui – comme c’est génial – est Lady Gaga dans A Star Is Born à son noyau très lucieux). Quand elle a fait la couverture de Rolling Stone en juillet 2019, elle a décrit son premier personnage, perfectionné sur Badlands de 2015 et Hopeless Fountain Kingdom de 2017, comme ceci:

«Personne ne me connaissait, donc je pouvais être n’importe qui que je voulais être», dit-elle. Et ce qu’elle voulait être, c’était «juste une fusion d’autres personnes que j’aimais. Un petit Jagger, un petit Alex Turner, un petit Patti Smith, un petit putain d’Effy de Skins, un peu de Clementine d’Eternal Sunshine of the Spotless Mind, et un peu de Winona Ryder, Girl, Interrupted. C’était tout ce qui parlait à mon angoisse fabriquée, tu sais?

Ce qui explique le long clip de Clementine d’Eternal Sunshine sur le morceau d’ouverture de Manic: “Je suis juste une fille foutue qui cherche ma propre tranquillité d’esprit.” la jeune star de la pop Dominic Fike au rappeur du BTS Suga. (Halsey a déjà collaboré avec les géants de la K-pop; comme pour Suga en particulier, comme elle l’a expliqué à Zane Lowe de Beats 1, «je savais qu’il aurait ce que ça fait d’être maniaque, d’être introspectif.») ligne, telle qu’elle existe, est la détermination de Halsey d’être aussi confessionnelle que possible même si elle risque d’être exploitée, et au moment où vous arrivez à la célébrité-suce de plus près “929”, elle lance des fléchettes dans toutes les directions imaginables: “Ils a dit de ne pas rencontrer vos héros, ils sont tous bizarres / Et Dieu sait qu’ils avaient raison / Parce que personne ne vous aime, ils essaient juste de vous baiser / Ensuite, vous mettre sur une fonction sur le côté B. “

Pop star: Peut-être que ça craint? Parfois, ça craint vraiment; Taylor Swift, pour sa part, est sur le point de publier un documentaire Netflix complet avec ce qui semble être une thèse très similaire. Rare et Manic se débattent avec leurs terribles projecteurs respectifs de manière très stylisée qui se sent toujours sincère, ou du moins fidèle à des vies extrêmement charmées qui, dans leurs détails, ne ressemblent probablement pas du tout à votre propre vie. Appeler l’un ou l’autre album est une étirage sinon une farce pure et simple, mais les luttes ici sont viscérales, douloureusement sérieuses, et souvent belles, et sinon amusantes, exactement, elles sont au moins dansantes.

