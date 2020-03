Harel Ortega rejoint les défaites américaines pour le match contre Pumas

Les Eagles of America auront une semaine avant le soi-disant Classic Capitalino contre les Pumas de l’UNAM vendredi prochain. Et c’est que l’équipe Azulcrema aura un total de 7 victimes pour le match contre les étudiants universitaires.

Au total il y a 4 joueurs blessés, 2 expulsés et le cas de Roger Martínez qui ne sera toujours pas pris en compte par ordre du propriétaire de l’équipe. Les complications se produiront sans aucun doute en défense pour ce match, car en plus de l’absence de Bruno Valdez pour l’expulsion, le joueur semblait être le remplaçant idéal pour le match paraguayen contre Pumas.

Il s’agit de Haret Ortega, joueur qui a eu des minutes lors des premiers matchs du tournoi Clausura 2020 et qui, lorsqu’il semblait être le remplaçant de Valdez, n’est pas un joueur éligible pour Miguel Herrera.

Le motif? le jeune défenseur des Eagles of America a été expulsé avec le sub 20 de l’équipe et a reçu 2 matches de suspension pour avoir insulté l’arbitre dans le match contre Rayados de Monterrey.

De cette façon, Miguel Herrera devra utiliser un autre joueur dans la défense centrale de l’équipe et ainsi Ortega rejoint les joueurs écartés pour visiter les Pumas.